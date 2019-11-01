Eğitimde Gelecek Konferansı başlıyor
Eğitimde Gelecek Konferansı, iki üniversitenin eğitim fakülteleri işbirliği ve Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığıyla 2-3 Kasım’da yapılacak.
Boğaziçi ile MEF üniversitelerinin eğitim fakülteleri işbirliği ve Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığıyla yapılacak olan Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK19), “Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları” temasıyla 2-3 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde düzenlenecek. Türkiye’nin farklı yerlerinden eğitimciler, eğitimde geleceği konuşacak. EGK19’un ana konuşmacısı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Açılış konuşmaları ve paneli sonrası saat 13.30’da “Eğitim Politikaları: Geçmişten Geleceğe” konulu konuşmasıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı eğitimcilerle buluşacak. 3 Kasım’da ise 13.30-14.15 saatleri arasında Tan Sağtürk, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Günsur, Dr. Öğretim Üyesi Bülent Sezgin’in katılımıyla “Eğitim ve Sanat” paneli yapılacak.
“Eşit, Adil ve Kapsayıcı Eğitim”, “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, “Dijital Çağın Eğitime Yansımaları”, “Veri Temelli Eğitim Politikaları” alt temalarıyla ve üç önemli kurumun bilgi, birikim ve deneyimleriyle gerçekleşecek olan konferansın, eğitim politikaları ve politikaların sınıf içerisindeki yansımalarını konu alan önerilerin değerlendirildiği ve geliştirildiği ulusal düzeyde bir platform sağlaması hedefleniyor. Konferansın amacı, ülkemizde eğitimin geleceğine ışık tutmak, gelecekte sürdürülebilir eğitim hayatına katkı sunacak değişimlere ilham olmak, yaratıcı çözümler üreten eğitimcileri yüreklendirmek ve onlara yeni bakış açıları katarak okul öncesinden yükseköğretime tüm eğitimcilere yeni ufuklar açmak.
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