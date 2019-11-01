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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.11.2019 - 13:30, Son Güncelleme:/

Eğitimde Gelecek Konferansı başlıyor

Eğitimde Gelecek Konferansı, iki üniversitenin eğitim fakülteleri işbirliği ve Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığıyla 2-3 Kasım’da yapılacak.

Eğitimde Gelecek Konferansı başlıyor
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Boğaziçi ile MEF üniversitelerinin eğitim fakülteleri işbirliği ve Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığıyla yapılacak olan Eğitimde Gelecek Konferansı (EGK19), “Eğitim Politikaları ve Sınıfa Yansımaları” temasıyla 2-3 Kasım’da Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde düzenlenecek. Türkiye’nin farklı yerlerinden eğitimciler, eğitimde geleceği konuşacak. EGK19’un ana konuşmacısı tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. Açılış konuşmaları ve paneli sonrası saat 13.30’da “Eğitim Politikaları: Geçmişten Geleceğe” konulu konuşmasıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı eğitimcilerle buluşacak. 3 Kasım’da ise 13.30-14.15 saatleri arasında Tan Sağtürk, Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Günsur, Dr. Öğretim Üyesi Bülent Sezgin’in katılımıyla “Eğitim ve Sanat” paneli yapılacak.

“Eşit, Adil ve Kapsayıcı Eğitim”, “Eğitimde Katılım ve İşbirliği”, “Dijital Çağın Eğitime Yansımaları”, “Veri Temelli Eğitim Politikaları” alt temalarıyla ve üç önemli kurumun bilgi, birikim ve deneyimleriyle gerçekleşecek olan konferansın, eğitim politikaları ve politikaların sınıf içerisindeki yansımalarını konu alan önerilerin değerlendirildiği ve geliştirildiği ulusal düzeyde bir platform sağlaması hedefleniyor. Konferansın amacı, ülkemizde eğitimin geleceğine ışık tutmak, gelecekte sürdürülebilir eğitim hayatına katkı sunacak değişimlere ilham olmak, yaratıcı çözümler üreten eğitimcileri yüreklendirmek ve onlara yeni bakış açıları katarak okul öncesinden yükseköğretime tüm eğitimcilere yeni ufuklar açmak.

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