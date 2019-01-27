Eğitim modeli Londra’da sergilendi

BETT Fuarı'nda, ülkemizdeki başarıları dünyaya taşıyan ve en kısa zamanda diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı başarmak istediklerini söyleyen Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir şöyle konuştu:

EĞİTİM TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEĞİZ

“Öğrencilerin bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim için kullanılmadığını, aslında sorun çözme ve değer yaratma araçları olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Biz de bu yönde bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla online eğitim içerikleri geliştirdik.

Bilişim Garajı, her sene Londra’da düzenlenen eğitim ve teknoloji fuarı olan ‘BETT Fuarı’na katılıyor. 2013 yılından bu yana her yıl geliştirerek devam ettiğimiz, şu an 100 bin öğrencinin aktif olduğu sistemi, farklı ülkelere ihraç ederek eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanıyla anılmak istiyoruz.”

‘YATIRIMCILAR KAPIMIZI ÇALIYOR’

Bilişim Garajı’nın Genel Müdürü Zerrin Topal ise son iki yıldır Uzakdoğu'dan, Avrupa’dan ve ABD’den bazı firma ve yatırımcıların kapılarını çaldığını belirtti. Topal, “Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesine tüm dünyanın ortak olması için Londra’ya geldik. Fuarda eğitim ve teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek, dünyaya sistemimizi anlattık. Yeni iş birlikleri ve yurtdışı okullarda sistemlerimizin kullanılması için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir zamanda Londra’da şirket kuracağız ve burada önemli okullarla iş birliği gerçekleştireceğiz. BETT Fuarı bizim yurtdışına açılma konusunda ivme yakalamamızı sağladı” dedi.

Eğitim teknolojileri alanında çalışan dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren BETT Fuarı, yapılan projelerden ilham almak, eğitim geleceğini tartışmak, teknolojinin eğitimciler ve öğrencilere sunabileceği fırsatları keşfetmek için önemli bir platform sunuyor.