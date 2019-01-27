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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
27.01.2019 - 11:27, Son Güncelleme:/

Eğitim modeli Londra’da sergilendi

Online eğitim platformu Bilişim Garajı, 23-26 Ocak tarihleri arasında Londra’da düzenlenen eğitim ve teknoloji fuarı BETT’de, eğitim modelini ve içeriklerini sergiledi. Dünya eğitim sistemleri ve eğitimin geleceğiyle ilgili çalışmaların paylaşıldığı fuarda, Bilişim Garajı,  model, içerik ve çalışma kitlerini sektörün önde gelen şirketleri ve profesyonelleriyle paylaştı.

Eğitim modeli Londra’da sergilendi
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BETT Fuarı'nda, ülkemizdeki başarıları dünyaya taşıyan ve en kısa zamanda diğer ülkelerin öğrencileri tarafından da kullanılan bir platform olmayı başarmak istediklerini söyleyen Bilişim Garajı Kurucusu Prof. Dr. Selçuk Özdemir şöyle konuştu:

EĞİTİM TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEĞİZ
“Öğrencilerin bilişim teknolojilerinin sadece eğlence veya iletişim için kullanılmadığını, aslında sorun çözme ve değer yaratma araçları olduğunu fark etmeleri gerekiyor. Biz de bu yönde bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla online eğitim içerikleri geliştirdik.

Bilişim Garajı, her sene Londra’da düzenlenen eğitim ve teknoloji fuarı olan ‘BETT Fuarı’na katılıyor. 2013 yılından bu yana her yıl geliştirerek devam ettiğimiz, şu an 100 bin öğrencinin aktif olduğu sistemi, farklı ülkelere ihraç ederek eğitim teknolojisi ihracatçısı unvanıyla anılmak istiyoruz.”

‘YATIRIMCILAR KAPIMIZI ÇALIYOR’
Bilişim Garajı’nın Genel Müdürü Zerrin Topal ise son iki yıldır Uzakdoğu'dan, Avrupa’dan ve ABD’den bazı firma ve yatırımcıların kapılarını çaldığını belirtti. Topal, “Türkiye’den çıkan bir başarı hikayesine tüm dünyanın ortak olması için Londra’ya geldik. Fuarda eğitim ve teknoloji firmalarıyla bir araya gelerek, dünyaya sistemimizi anlattık. Yeni iş birlikleri ve yurtdışı okullarda sistemlerimizin kullanılması için görüşmelerimiz sürüyor. Yakın bir zamanda Londra’da şirket kuracağız ve burada önemli okullarla iş birliği gerçekleştireceğiz. BETT Fuarı bizim yurtdışına açılma konusunda ivme yakalamamızı sağladı” dedi.

Eğitim teknolojileri alanında çalışan dünyanın önde gelen isimlerini bir araya getiren BETT Fuarı, yapılan projelerden ilham almak, eğitim geleceğini tartışmak, teknolojinin eğitimciler ve öğrencilere sunabileceği fırsatları keşfetmek için önemli bir platform sunuyor.

 

 

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