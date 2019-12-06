‘Eğitim harcamalarına 176 milyar ayrıldı’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bahçeşehir Koleji’nin Orhangazi kampüsü açılışında, gelecekte huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek için gayret edilen çocuklar için yeni bir irfan yuvası daha açıldığını, böylece nesillerin istikbale emin adımlarla ilerlemelerini sağlayacak bir kapının aralandığını belirtti. Açılan her okulun cehalete karşı kazanılan bir mevzi olduğunu söyleyen Şentop, şöyle konuştu:

BÜTÇENİN YÜZDE 16’SI EĞİTİME

"Eğitim milli davamız. Eğitim olmadan bir ülkenin, bir toplumun gelişmesi, güçlenmesi, güzelleşmesi mümkün değil. Biz de ülkemizin, insanlarımızın eğitim seviyesini yükselterek gelişeceğine inanıyoruz. Özel okullar, eğitim konusunda devletin sırtından büyük bir ağırlığı alıyor. Eğitim bütçemizi, 2003 yılından itibaren ilk sıraya çıkardık. Önümüzdeki yılın bütçesinde, eğitim harcamalarına 176 milyar lira ayırdık. Yani bütçemizin yüzde 16'sını eğitim hizmetlerine ayırdık. Bizim eğitim konusunda en büyük destekçilerimiz, hayırsever vatandaşlarımız ve özel okullar açan kardeşlerimiz. Ülkemizde 66 bin okulumuz var. Bunların 13 bini özel okul. Yani okullarımızın yüzde 19.2'sini özel okullar oluşturuyor. Toplam öğrenci sayımız, 18 milyondan fazla. Yani 143 ülkenin nüfusundan daha fazla öğrencisi olan bir ülkeyiz. Özel okullarda öğrenim gören çocuklarımızın sayısı 1 milyon 440 bin. Doğu Akdeniz'de bize kafa tutan Kıbrıs Rum Kesimi'nden çok daha fazla. Yani öğrencilerimizin yüzde 8.7'si özel okullarda öğrenim görüyor. Bu oran, her yıl artarak yükseliyor. Eğitimde özel okulların sayısı ne kadar artarsa devletimizin eğitim yükü de o kadar azalacaktır.

TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN YANLIŞLARIN ÖNÜNÜ ALMAYA ÇALIŞTIK

Uzun yıllar üniversitede hocalık yaptım. Yıllarca hukuk öğrenimi yapan gençlerimize ders verdim. Bu sebepledir ki ne zaman bir okulun açılışı törenine katılsam heyecanlanıyorum, mutlu oluyorum. Bizler hayırlı hizmetlerde bulunan insanların amel defterlerinin öldükten sonra da kapanmadığına inanan insanlarız. Türkiye büyük hedefleri olan bir ülke. Bulunduğumuz yerden memnun değiliz. Daha yukarılara tırmanmak istiyoruz. Bizim daha ileri hedefleri yakalamamızda eğitim hizmetleri manivela işlevi görecektir. Türk milleti genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Bu bir avantaj. Yapmamız gereken, okul öncesinden başlamak üzere üniversiteye kadar insanlarımıza nitelikli bir eğitim vermek; herkese standart eğitim vermek yerine, herkesi becerisine, kavrayışına göre öğretime tabi tutmak. Belki de eğitimde bugüne kadar yaptığımız en büyük hatalardan biri, okullarımızı çeşitlendirmemekti. Sosyal bilimlere yatkın olan bir çocuğa fen bilimleri, fen bilimlerine yatkın bir çocuğa sosyal bilimleri öğretmeye çalışmak, yaptığımız yanlışlardandı. Aynı şekilde çocuklarımızı mesleki eğitime yönlendirmemek de bir başka yanlışımızdı. Bu sebepledir ki çok sayıda evladımız ilgilerini çekmeyen, kabiliyetleri olmayan alanlara yönlenmek zorunda kaldı. Son yıllarda çocuklarımızın niteliklerine ve eğilimlerine uygun okul çeşitliliğini arttırdık. Böylece daha sonra telafisi mümkün olmayan yanlışların önünü almaya çalıştık. Eğitimde çeşitlendirmenin faydalarını gelecek yıllarda daha fazla göreceğimize inanıyorum. Planımız açık, hedefimiz yüksek, inşallah ulaşacağız."