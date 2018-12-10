E-Okul VBS girişi nasıl yapılır? E-Okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama
E-Okul VBS girişi nasıl yapılır sorusunun yanıtı milyonlarca öğrenci ve velinin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Karnelerin alınmasına çok az bir zaman kala e-Okul sistemine giriş yapan öğrenciler, not ortalamalarını ve devamsızlıklarını sorguluyor. Peki, e-Okul VBS girişi nasıl yapılır? İşte e-Okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama sayfası.
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e-Okul sistemine giriş yapmak için ilk önce Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak gerekmektedir. Açılan sayfada sağ kısımda yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi giriş alanında istenen T.C. Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası ve güvenlik kodu alanlarını doğru ve eksiksiz olarak girmek gerekmektedir.
Bu bilgileri doğru bir şekilde girdikten sonra ikinci aşamada öğrencilerin kimlik ve eğitim bilgileri sorulmaktadır. Burada istenen bilgileri de doğru girdikten sonra e-Okul sistemine erişim sağlanmaktadır.
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