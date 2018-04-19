E Okul öğrenci girişi ile yapılabilecek işlemler neler?
E Okul öğrenci giriş ekranı, devamsızlık ve not bilgisi gibi bilgilerin dışında, öğrenciler için duyuru panosu olarak kullanılmaya devam edilyor. Öğretmenlerin, öğrencilere toplu olara duyuru yapmasını kolaylaştıran E Okul Veli Bilgilendirme sistemi, sınavların takibi ve başvurular konusunda da kolaylık sağlıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın interaktif uygulaması E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi ekranına nasıl ulaşılır? İşte, detaylı bilgiler
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) son günlerin sıkça ziyaret eden portalı olmaya devam ediyor. Hem öğrenciler hem de velilerin ziyaret ettiği E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) öğrenci girişi ile kolayca erişim sağlanabiliyor. İşte, vatandaşların merakla araştırdığı, yazılı ve sözlü sınav sonuçlarıyla birlikte birçok detayın yer aldığı E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi hakkında detaylı bilgiler
E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.
Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÇOK ÖNEMLİ E-OKUL UYARISI
Milli Eğitim Bakanlığı, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla öğrenci velilerine önemli bir duyuru gerçekleştirdi. İşte, bakanlığın yayımladığı o duyuru;
"Bazı velilerimizin telefonla aranarak randevu alındığı, e-Okul la ilgili geldikleri söyleyen kişilerin çeşitli ürünlerin pazarlamasını yaptıkları ve karşılığında senet imzalatıldığı şikayetleri gelmektedir. Benzer şekilde e-Okul’ dan geldiğini söyleyerek telefon eden ya da evinize gelerek satış yapmak isteyen kişilere itibar edilmemesi gerekmektedir."
MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN KOLAY YÖNETİM
Akıllı telefonların kullanımının sıklaşmasıyla birlikte kamu kurumlarının bu ilerlemeye adaptasyonu da gecikmedi. Mobil uygulama ile erişim kolaylığını öğrenci, veli ve öğretmenlere de sunan Milli Eğitim Bakanlığı, İOS ve Android kullanıcıları için E-Okul VBS uygulamasını erişime açtı.
MOBİL E-OKUL'U ANDROİD TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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HANGİ ORTALAMA İLE HANGİ BELGELER ALINABİLİR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı
ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
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