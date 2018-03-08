E-KPSS tercih başvurusu ÖSYM AİS üzerinden alınacak

E-KPSS tercihleri için uzun süredir merakla beklenen süreç başladı. ÖSYM AİS üzerinden yapılacak başvurular ile 2 bin 500 kişinin işe alınacağını duyuran ilgili birimler, kura başvurularının 8-16 Mart tarihlerinde yapılabileceğini açıkladı.

HANGİ DÜZEYDEN KAÇ KİŞİ ALINACAK?

İlkokul/İlköğretim/Ortaokul düzeyinden 329, Ortaöğretim(lise) düzeyinden 540, Önlisans düzeyinden 531, Lisans düzeyinden 1.100 kişi olmak üzere toplam 2 bin 500 kişi istihdam edilecek.

Adaylar, 2016 yılı EKPSS sonuçları ile Kura kayıtlarına göre tercih işlemlerini 8 - 16 Mart 2018 tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel alımı amacıyla Devlet Personel Başkanlığına bildirilen kadrolar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Nitelik Kod Kılavuzu, İdari Yargı Kararları ve ilgili mevzuata uygunluk açısından incelenmiş, engelli memur yerleştirmelerine ilişkin Tercih Kılavuzuyla yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına gönderilmiştir.