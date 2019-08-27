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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.08.2019 - 15:31, Son Güncelleme:/

Dünya robot yarışmasında ikinci oldular

Kadıköy BİLSEM öğrencileri, Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'nda ikincilik oldu. Robotik kodlamayla sürücüsüz okul servisi tasarlayan Ayşe Ada Beğendi, Rüzgar Ertem ve Ada Aktoğu isimli öğrenciler iki dakikada tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

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Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) okuyan üç öğrenci, Dünya Robot Olimpiyatları'nda kendi geliştirdikleri projeyle dünya ikincisi oldu. Kadıköy'de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü BİLSEM öğrencileri 1-4 Ağustos'ta Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'nda (World Robot Olympiad-WRO) legolardan oluşan robotların yer aldığı 'WeDo Regular' kategorisinde ikinciliği elde etti. Robotik kodlamayla sürücüsüz okul servisi tasarlayan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi (8), Rüzgar Ertem (10) ve Ada Aktoğu (10) iki dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

‘KENDİ TASARLADIKLARI ROBOTLA BAŞARIYA ULAŞTILAR’
Kadıköy BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı Koçu İbrahim Enver Özer, projenin öğrencilere 21’inci yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olduğunu belirtti. Özer, "Yarışmanın ana teması sürücüsüz bir okul servisi yapmak ve matta bulunan görevleri iki dakika içerisinde yerine getirmekti. Öğrenciler robotları en başından itibaren tasarladılar, stratejilerini geliştirdiler ve başarıya ulaştılar. Bu bence aslında müthiş bir girişimcilik. Öğrencilerin bir araya gelmesi 'hadi gidelim biz bu yarışmaya katılalım' demesi çok önemli. Aynı zamanda burada müthiş bir problem çözüyorlar. Çünkü bu mattaki görevi yapmanın sonsuz yolu var. Onların yoğun emekleri sonrası gelen bu ödül, çok değerli. Ödülü kazanmak müthiş bir gururdu. Biz diğer takımlara da baktığımızda çok iyi bir strateji belirlediğimizi anladık. O kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmak gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor" dedi.

Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı Danışmanı Bekir Çelen ise, öğrencilere sadece mentorluk yaptıklarını belirterek, şunları söyledi. "Öğrenciler projenin donanım kısmını da yazılım kısmını da tamamen kendileri yaptı. Biz ilk başta bir robotun nasıl yapıldığını öğrencilere öğrettik. Öğrenciler bu projeyi tamamen kendi fikirlerini geliştirerek gerçekleştirdi."

Projenin mimarlarından Ada Ayşe Beğendi ve Ada Aktoğu ise katıldıkları yarışmada kazandıkları ödülün ardından çok mutlu olduklarını söyledi.

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