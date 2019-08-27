Dünya robot yarışmasında ikinci oldular

Kadıköy Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) okuyan üç öğrenci, Dünya Robot Olimpiyatları'nda kendi geliştirdikleri projeyle dünya ikincisi oldu. Kadıköy'de özel yetenekli çocukların öğrenim gördüğü BİLSEM öğrencileri 1-4 Ağustos'ta Danimarka'da düzenlenen 'Akıllı Şehirler' içerikli Dünya Robot Olimpiyatları'nda (World Robot Olympiad-WRO) legolardan oluşan robotların yer aldığı 'WeDo Regular' kategorisinde ikinciliği elde etti. Robotik kodlamayla sürücüsüz okul servisi tasarlayan Kadıköy BİLSEM öğrencileri Ayşe Ada Beğendi (8), Rüzgar Ertem (10) ve Ada Aktoğu (10) iki dakika içinde tamamlanması gereken görevleri 28 saniyede tamamlayarak dünya rekoru kırdı.

‘KENDİ TASARLADIKLARI ROBOTLA BAŞARIYA ULAŞTILAR’

Kadıköy BİLSEM Fen Bilimleri Öğretmeni ve Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı Koçu İbrahim Enver Özer, projenin öğrencilere 21’inci yüzyıl becerileri kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olduğunu belirtti. Özer, "Yarışmanın ana teması sürücüsüz bir okul servisi yapmak ve matta bulunan görevleri iki dakika içerisinde yerine getirmekti. Öğrenciler robotları en başından itibaren tasarladılar, stratejilerini geliştirdiler ve başarıya ulaştılar. Bu bence aslında müthiş bir girişimcilik. Öğrencilerin bir araya gelmesi 'hadi gidelim biz bu yarışmaya katılalım' demesi çok önemli. Aynı zamanda burada müthiş bir problem çözüyorlar. Çünkü bu mattaki görevi yapmanın sonsuz yolu var. Onların yoğun emekleri sonrası gelen bu ödül, çok değerli. Ödülü kazanmak müthiş bir gururdu. Biz diğer takımlara da baktığımızda çok iyi bir strateji belirlediğimizi anladık. O kürsüye çıkıp Türk bayrağını dalgalandırmak gerçekten insanın tüylerini diken diken ediyor" dedi.

Kadıköy BİLSEM İlkokul Robotik Takımı Danışmanı Bekir Çelen ise, öğrencilere sadece mentorluk yaptıklarını belirterek, şunları söyledi. "Öğrenciler projenin donanım kısmını da yazılım kısmını da tamamen kendileri yaptı. Biz ilk başta bir robotun nasıl yapıldığını öğrencilere öğrettik. Öğrenciler bu projeyi tamamen kendi fikirlerini geliştirerek gerçekleştirdi."

Projenin mimarlarından Ada Ayşe Beğendi ve Ada Aktoğu ise katıldıkları yarışmada kazandıkları ödülün ardından çok mutlu olduklarını söyledi.