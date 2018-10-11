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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.10.2018 - 12:54, Son Güncelleme:

Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’

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Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’

Muş'un Varto ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, bir köy okulunun temizliği ile tadilatını yapıp dış cephesini boyadı, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

Muş'un Varto ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, Esenler İlkokulu'nun temizlik ve tadilatını yaparak sağlığın yanı sıra eğitime de katkıda bulundu. Varto Devlet Hastanesi'nde görevli aralarında doktor, hemşire ve ebelerin de bulunduğu yaklaşık 40 sağlık çalışanı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek eğitim alanında vermek istediklerini iletti.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Esenler Köyü İlkokulu'nun tadilat ve badanaya ihtiyacı olduğunu bildirmesi üzerine sağlık çalışanları, gerekli malzemeleri temin ederek okula gitti. Okulun sıra, masa, kapı, pencere ve yerlerini temizleyerek tadilatını yapan, dış cephesini boyayan sağlık çalışanları, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi de dağıttı.

Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’

'ÖĞRENCİLERDEN ÇOK BİZ SEVİNDİK'
Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Anestezi Uzmanı Yusuf Demir, hastanedeki sağlık çalışanları ile gönüllü olarak eğitime destek vermek istediklerini söyledi. Sabah erken saatlerde köye gidip okulu elektrik ve su tesisatından bayrak direğine kadar tadilattan geçirdiklerini anlatan Demir, "Bizi köyde boya yaparken gören hastalarımız çok şaşırdı. Gelip yardım etmek istediler ama biz kabul etmedik. Çünkü 40 kişilik ekiple geldiğimizi ve rahatlıkla okulu yenileyebileceğimizi belirttik. Öğrencilerimize hediyeler ve kitaplar da alıp onları sevindirmek istedik. Aslında öğrencilerden çok biz sevindik çünkü bizim için de bir değişiklik oldu" dedi.

Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’

Hastane Müdürü Mehmet Yıldız ise doktorlar ve hastane personeliyle hem motivasyon hem de topluma faydalı bir şeyler yapmak için okulda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulun boya ihtiyacının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığını anlatan Yıldız, "Biz de okulun ihtiyacı olan malzemelerle öğrenciler için hediyeler aldık. Okulu boyamaya eşi ve çocuklarıyla gelenler oldu. Okulumuzun temizlik işlerini yaparak onardık ve boyadık. Ortaya çok güzel bir iş çıktı. Okulumuzun hiçbir eksiği kalmadı. Çok faydalı ve güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’

Uzman Dr. Hande Güngör de böyle güzel bir çalışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

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