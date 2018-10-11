Doktorlar bu kez ‘okulu iyileştirdi’
Muş'un Varto ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, bir köy okulunun temizliği ile tadilatını yapıp dış cephesini boyadı, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Muş'un Varto ilçesinde bir grup sağlık çalışanı, Esenler İlkokulu'nun temizlik ve tadilatını yaparak sağlığın yanı sıra eğitime de katkıda bulundu. Varto Devlet Hastanesi'nde görevli aralarında doktor, hemşire ve ebelerin de bulunduğu yaklaşık 40 sağlık çalışanı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçerek eğitim alanında vermek istediklerini iletti.
Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki Esenler Köyü İlkokulu'nun tadilat ve badanaya ihtiyacı olduğunu bildirmesi üzerine sağlık çalışanları, gerekli malzemeleri temin ederek okula gitti. Okulun sıra, masa, kapı, pencere ve yerlerini temizleyerek tadilatını yapan, dış cephesini boyayan sağlık çalışanları, öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi de dağıttı.
'ÖĞRENCİLERDEN ÇOK BİZ SEVİNDİK'
Varto Devlet Hastanesi Başhekimi Anestezi Uzmanı Yusuf Demir, hastanedeki sağlık çalışanları ile gönüllü olarak eğitime destek vermek istediklerini söyledi. Sabah erken saatlerde köye gidip okulu elektrik ve su tesisatından bayrak direğine kadar tadilattan geçirdiklerini anlatan Demir, "Bizi köyde boya yaparken gören hastalarımız çok şaşırdı. Gelip yardım etmek istediler ama biz kabul etmedik. Çünkü 40 kişilik ekiple geldiğimizi ve rahatlıkla okulu yenileyebileceğimizi belirttik. Öğrencilerimize hediyeler ve kitaplar da alıp onları sevindirmek istedik. Aslında öğrencilerden çok biz sevindik çünkü bizim için de bir değişiklik oldu" dedi.
Hastane Müdürü Mehmet Yıldız ise doktorlar ve hastane personeliyle hem motivasyon hem de topluma faydalı bir şeyler yapmak için okulda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.
Okulun boya ihtiyacının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılandığını anlatan Yıldız, "Biz de okulun ihtiyacı olan malzemelerle öğrenciler için hediyeler aldık. Okulu boyamaya eşi ve çocuklarıyla gelenler oldu. Okulumuzun temizlik işlerini yaparak onardık ve boyadık. Ortaya çok güzel bir iş çıktı. Okulumuzun hiçbir eksiği kalmadı. Çok faydalı ve güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Uzman Dr. Hande Güngör de böyle güzel bir çalışmaya katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.
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