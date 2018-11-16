DHBT ne zaman? KPSS DHBT sınav tarihi
DHBT sınavı ne zaman yapılacak sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. KPSS'nin DHBT sınavına girecek olan vatandaşlar, ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Ekim ayında başvuru süreci sonlanan DHBT sınavı için tarih detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın birçok kadrosuna atanmak için ön koşul niteliği taşıyan KPSS DHBT sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre; DHBT sınavı 9 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 04 Ocak 2019 tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın başvurusu 09 Ekim 2018'de başlayıp 17 Ekim 2018'de sona ermişti. Geç başvuru süreci ise 1 Kasım'da tamamlanmıştı.
DHBT ZORUNLU MU?
Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları da kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerden DHBT’ye lisans düzeyinde katılacak olanların KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna ve lisans düzeyinde Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmaları zorunludur.
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