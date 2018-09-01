DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?
DGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. 16 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarında ardından gözler tercih işlemlerinin yapılacağı zamana çevrildi. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?
DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler ÖSYM'nin açıklayacağı DGS tercih kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin geçtiğimiz günlerde KPSS ve YKS sonuçlarını da açıklaması ile beraber Dikey Geçiş Sınavı'na giren adaylar tercih kılavuzu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi mi?
İki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşların girebildiği ve dört yıllık lisans programlarına geçiş imkânı sağlayan 2018 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilen bir diğer konuda tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı oldu.
Sabırsızlıkla beklenen DGS tercih işlemleri henüz başlamadı. DGS tercihleri, geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının 13 gün sonrasında alınmaya başlanmıştı. Konu hakkında bir gelişme ya da ÖSYM'den yapılan resmi bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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