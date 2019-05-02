DGS için ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı
2019-DGS ile ilgili ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı. 30 Haziran’da 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs’ta sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 2019-Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ile ilgili 30 sıkça sorulan soru ve cevapları yayımlandı. 30 Haziran’da 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs’a kadar devam edecek. DGS’ye ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler sınava başvurabilecek. Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de 2019-DGS'ye başvurmaları gerekecek.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden sınava başvuru yapabilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanan merkezlerden başvuruda bulunabilecek. Adayların, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav ücreti ödemesi 9 Mayıs’a kadar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin ‘https://odeme.osym.gov.tr’ internet adresinden kredi/banka kartıyla yapılabilecek. Süresi içinde sınav başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 21 Mayıs günü başvuruda bulunabilecek.
Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekecek.
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