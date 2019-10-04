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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
04.10.2019 - 10:25, Son Güncelleme:/

DGS ek yerleştirme başvuruları devam ediyor - Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 1 Ekim Salı günü itibariyle başladı. Ek yerleştirme süreci bir süre daha devam edecek ancak başvuru işlemini geride bırakan adaylar şimdi DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM’den açıklama geldi mi?

DGS ek yerleştirme başvuruları devam ediyor - Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 7 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS ek tercih sonuçlarının 17 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.

 

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