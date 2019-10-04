DGS ek yerleştirme başvuruları devam ediyor - Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 1 Ekim Salı günü itibariyle başladı. Ek yerleştirme süreci bir süre daha devam edecek ancak başvuru işlemini geride bırakan adaylar şimdi DGS ek tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM’den açıklama geldi mi?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2019 DGS'de ek yerleştirme tercihinde bulunacak adaylar, başvurularını, 7 Ekim'e kadar bireysel olarak, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile yapabilecek. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz yıl 11-16 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan DGS ek tercih işlemlerinin sonuçları 10 gün sonra 26 Ekim’de online sistem üzerinden açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl baz alındığında DGS ek tercih sonuçlarının 17 Ekim’de erişime açılması bekleniyor.
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