Dersleri dijital operatörle takip edecekler

Tüm eğitimin dijital ortamda ve online olarak verildiği, interaktif üniversite olarak kurulan ve kısa adı Netkent olan Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi, derslere 15 Ekim’de dijital operatör Turkcell’in sağladığı altyapıyla başlıyor. Netkent ve Turkcell’in işbirliğiyle tüm dijital iletişim ihtiyacı Turkcell tarafından karşılanacak olan öğrenciler, derslere de internetten erişebilecek.

‘İKİNCİ BİR EĞİTİM ŞART’

Netkent Rektörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, yapılan dijital işbirliğiyle ilgili, teknolojik gelişmelerin yeni meslek dallarını zorladığını, yakın gelecekte meslek alanlarının önemli bir bölümünün kaybolacağını söyledi. Kahraman, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugün etkili olan mesleklerin büyük bölümü önümüzdeki 10 yılda kaybolacak, gelişmelere ayak uyduramayanlar çok yakın bir dönemde işlerini kaybedecek. Hatta daha önce olmayan ve bugün hayatımızda bulunan yenilikçi, öncü mesleklerin bir bölümü de yok olacak. Üniversite bitirmiş, meslek edinmiş kişilerin çağa uygun ikinci bir eğitim almaları şart. Kariyerlerini yenilemeleri bir zorunluluk oldu. İnsanların çağlarına ayak uydurabilmeleri için meslek hayatında beş kez yeniden öğrenim görmesi gerekiyor. Yeni mesleklere açılmak, kendilerine ikinci bir fırsatı vermek, yeni bir kariyere hazırlanmak da bugünkü meslek insanlarının en önemli ve ciddi talepleri arasında. Öte yandan üniversiteye girenlerin bölümlerinden mutsuz oldukları bir gerçek. Mezun oldukları bölümle çalışma alanları arasında artık çok küçük bir ilişki var. İnsanlara diledikleri eğitimi alarak hayallerini yaşama fırsatı vermek bir sorumluluk. Herkese Netkent’i sunuyoruz.”

‘DİJİTAL ÜNİVERSİTE DİJİTALLEŞMEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK’

Toplantıda söz alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ise, “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da dijitalleşme sürecini bir an önce tamamlaması gerekiyor. Bu anlamda tüm süreçlerini dijital ortamda sürdüren, üniversite eğitimini sadece online olarak veren Netkent ile yaptığımız bu işbirliği önem taşıyor. Dijital tecrübemizi eğitim alanında da Türkiye’nin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Daha önce şehirlerden iş dünyasına, sağlıktan spora kadar birçok alandaki dijital dönüşüme öncülük etmiştik. Bu anlaşmayla eğitim alanında da deneyimlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Öğrencilerin üniversite eğitimleri boyunca tüm iletişim ihtiyaçlarını kendilerine bir paket olarak sunuyoruz. İnanıyoruz ki, onlar da üniversitelerinin kendilerine sunduğu bu fırsatla okullarını en iyi şekilde bitirerek, ülkemizin dijitalleşme yolculuğundaki yerlerini alacak. Netkent ile başlattığımız bu işbirliğini, önümüzdeki günlerde daha da ileriye taşımayı planlıyoruz” dedi.

NETKENT NEDİR?

Netkent, kariyerini yeniden yapılandırmak, sahip olduğu işini geleceğe taşımak, yeni bir meslek edinmek isteyenlere; üniversitede istediği bölüme erişemeyenlere ya da okuduğu üniversite ve bölümden memnun olmayanlara ‘ikinci üniversite’ öğrencisi olma imkânı sunuyor.

EĞİTİM NASIL OLUYOR?

e-Sınıflarda kurulu olan interaktif yapı, öğrencinin bireysel olarak çalışabildiği, zaman ve mekân bağımsızlığı sağlayan, danışman destekli ve sürekli kontrol edilebilen bir eğitim modeli. İnovatif eğitim modeliyle öğrenciler, eğitimin her aşamasında öğretim üyeleriyle elektronik ortamda canlı etkileşim olanağı buluyor.

HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Üniversitenin iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve hukuk fakülteleri bulunuyor.

İktisadi ve idari bilimler fakültesinde; işletme, ekonomi ve finans, ekonomi ve yönetim, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, bankacılık ve finans bölümleri ile işletme, bankacılık ve finans MBA’leri var.

Mühendislik fakültesinde ise; yazılım, yönetim bilişim sistemleri, bilgisayar ve bilişim sistemleri mühendisliklerinde eğitim veriliyor.

Hukuk fakültesi bünyesinde de; hukuk ve ekonomi hukuku tezsiz yüksek lisans programı yer alıyor. Bu fakülteye, KKTC vatandaşı öğrenciler kabul ediliyor.