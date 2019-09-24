Da Vinci Kimya Günü’nde, çocuklara yönelik TV programları
Türkiye’de ve tüm dünyada çocukların bilim ve teknoloji konularında eğitimine odaklanan Da Vinci Televizyon Kanalı, yayın akışının 2.5 saatlik bölümündeki tüm programlarını kimya konularına ayırdı.
Da Vinci Kimya Günü ile çocukların kimyayla ilgili bilgisini arttırmayı ve gündelik hayatta kimyadan nasıl faydalanabileceklerini öğretmeyi amaçlayan Da Vinci, 21 Eylül'de kimya alanındaki ‘Dudak Uçuklatan Buluşlar’dan, kimya mühendisliğini meslek olarak seçmek isteyen çocukların sorularına yanıt buldukları ‘Büyüyünce Ne Olsam?’ programına kadar geniş bir yelpazede programlar sundu.
Çocuklar, Da Vinci Kimya Günü’nde, mutfakta ailece yemek yaparken yemeklerin nasıl ve neden kimyasal reaksiyonlardan geçtiğini eğlenceli bilgilerle öğrendi. Kendi yaptığı su geçirmez spreyi sıkıp havuza giren meraklı bir mucitle tanışan çocuklar, spreyle gerçekten kuru kalıp kalmadığını neden ve nasıllarıyla gördü.
6-12 yaş arası tüm çocukların 21 Eylül'de Da Vinci eğitim kanalında izledikleri Kimya Günü Programları şöyleydi:
‘Dudak Uçuklatan Buluşlar - Nesne Kökeni ve Element Periyodik Tablosu’, ‘Tek Durak Bilim Dükkanı - Periyodik Tablo’, ‘Bilimi Geliştirmek – Kimya’, ‘Büyüyünce Ne Olsam? – Kozmetik Kimyageri’, ‘Bilimi Geliştirmek - Antiasit Roket’, ‘Bilimi Kendin Yap – Mutfak Kimyası’, ‘Bunları biliyor muydun? – Hamur İşi Kimyası’, ‘Dahilerin Peşinde - Marie Curie’.
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