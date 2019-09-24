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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.09.2019 - 15:57, Son Güncelleme:/

Da Vinci Kimya Günü’nde, çocuklara yönelik TV programları

Türkiye’de ve tüm dünyada çocukların bilim ve teknoloji konularında eğitimine odaklanan Da Vinci Televizyon Kanalı, yayın akışının 2.5 saatlik bölümündeki tüm programlarını kimya konularına ayırdı.

Da Vinci Kimya Günü’nde, çocuklara yönelik TV programları
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Da Vinci Kimya Günü ile çocukların kimyayla ilgili bilgisini arttırmayı ve gündelik hayatta kimyadan nasıl faydalanabileceklerini öğretmeyi amaçlayan Da Vinci, 21 Eylül'de kimya alanındaki ‘Dudak Uçuklatan Buluşlar’dan, kimya mühendisliğini meslek olarak seçmek isteyen çocukların sorularına yanıt buldukları ‘Büyüyünce Ne Olsam?’ programına kadar geniş bir yelpazede programlar sundu.

Çocuklar, Da Vinci Kimya Günü’nde, mutfakta ailece yemek yaparken yemeklerin nasıl ve neden kimyasal reaksiyonlardan geçtiğini eğlenceli bilgilerle öğrendi. Kendi yaptığı su geçirmez spreyi sıkıp havuza giren meraklı bir mucitle tanışan çocuklar, spreyle gerçekten kuru kalıp kalmadığını neden ve nasıllarıyla gördü.

6-12 yaş arası tüm çocukların 21 Eylül'de Da Vinci eğitim kanalında izledikleri Kimya Günü Programları şöyleydi:
‘Dudak Uçuklatan Buluşlar - Nesne Kökeni ve Element Periyodik Tablosu’, ‘Tek Durak Bilim Dükkanı - Periyodik Tablo’, ‘Bilimi Geliştirmek – Kimya’, ‘Büyüyünce Ne Olsam? – Kozmetik Kimyageri’, ‘Bilimi Geliştirmek - Antiasit Roket’, ‘Bilimi Kendin Yap – Mutfak Kimyası’, ‘Bunları biliyor muydun? – Hamur İşi Kimyası’, ‘Dahilerin Peşinde - Marie Curie’.

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