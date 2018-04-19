'Çok Sesli Çocuk Korosu'nun ilk konseri 20 Nisan'da
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi ve bir vakıf üniversitesi iş birliğiyle kurulan 'Çok Sesli Çocuk Korosu', ilk konserini 20 Nisan'da verecek. Koroda, Bağcılar ilçesindeki 10 ortaokuldan seçilen 60 öğrenci bulunuyor.
Bağcılar ilçesindeki 10 ortaokuldan seçilen 60 öğrenciyle kurulan 'Çok Sesli Çocuk Korosu' ilk konserini 20 Nisan'da verecek. Koro, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi ve Altınbaş Üniversitesi iş birliğiyle kuruldu. Üç ay boyunca konsere hazırlanan 11- 14 yaş aralığındaki öğrenciler, Başak Doğan'ın şefliğinde Altınbaş Üniversitesi Mahmutbey Yerleşkesi'nde sahne alacak.
Altınbaş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Sosyolog Zeynep Banu Dalaman, "Bu projenin amacı ilçede eğitim gören öğrencilerin olası kötü alışkanlıklar ya da davranışsal bağımlılık eğilimlerini azaltarak veya yok ederek öz güven ve öz yeterliliklerini geliştirip, sağlıklı bir çevre ve sosyal hayata sahip olmalarını sağlamak. Yapılan birçok çalışmaya göre, şarkı söylemek, dinlemek, beste yapmak ve en az bir enstrümanı düzenli pratikler halinde çalmak, kişilerin duygu durumlarını sabit tutabilmelerinde, öfkelerini kontrol edebilmelerinde ve bağımlılığın en büyük sebeplerinden biri olarak görülen öz güven eksikliğinde büyük ölçüde, pozitif anlamda etki ediyor. Ayrıca müzikle uğraşan veya spor yapan çocukların derslerinde daha başarılı oldukları gözlemlendi. Biz de bu projeyle, Bağcılar ilçesinde büyüyen çocukların evrensel bir dil olan müzikle küçük yaşta tanışmaları ve kendilerini geliştirmelerini amaçladık" dedi.
Projenin koro şefliğini yapan Başak Doğan ise çocukların üç ay boyunca devam ettirdiği çalışmalarla ilgili şunları söyledi:
"Üç ay önce geldiklerinde birbirlerini dinlemeyen, iletişim problemleri yaşayan, kurallara uyum sağlamada zorluk çeken, yabancı dilde bir şarkıyı söyleyemeyeceğini düşünen çocuklar vardı. Üç ay gibi kısa sürede ekip çalışmasına alışan, birbirini dinleyen, disiplinli ve en önemlisi öz güvenli çocuklara dönüştüler. Umuyoruz ki bu çalışmaları sürdürebiliriz."
Koro, 23 Nisan'da da Bağcılar Belediyesi'nin Kirazlı Metro çıkışında düzenlediği çocuk bayramında sahne alacak.
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