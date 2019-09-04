‘Çocuklar yollarda, daha dikkatli olun’
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlayacağı 9 Eylül Pazartesi günü için trafik uyarısı geldi.
Selçuk, milyonlarca çocuğun yollarda olacağı o günde vatandaşlardan trafikte daha dikkatli olmalarını istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Selçuk şunları söyledi: “9 Eylül Pazartesi’den itibaren çocuklar yollarda olduğu için trafikte her günden daha fazla dikkat ve saygıya ihtiyacımız var. Bu sadece okul taşıtlarının ve velilerin gündemi değil, hepimizin meselesi ve herkesin dikkatini gerektiriyor. Bu konuyu gündeminize alırsanız sevinirim. Her okul servisi ve okul geçidi saygınızı ve yüksek dikkatinizi bekleyen bir ‘çocuk’ demektir.” Bakan Ziya Selçuk, okul servis araç sürücüleri ile rehberlerine yönelik düzenledikleri kurslar ile ilgili ise “4 bin 835 kursta eğitim alan 138 bin 895 sürücü, 36 bin 778 de rehber sertifika aldı” dedi.
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