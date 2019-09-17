Bu sınıfta 6 ikiz var
Balıkesir Kuvayı Milliye Orta Okulu’ndaki 5-A sınıfında ikisi tek yumurta olmak üzere altı ikiz öğrenci bulunuyor. Öğretmenlerin ve öğrencilerin ilgi odağı olan 12 öğrencinin tek sorunu isimlerinin karıştırılması.
Balıkesir’in Altıeylül ilçesindeki Kuvayı Milliye Orta Okulu’nda bu sene orta birinci sınıfa altı ikiz öğrenci yazıldı. İkisi tek yumurta olan ikizlerin hepsi 5-A sınıfında okuyor. İkizler yan yana oturuyor. Öğrenciler Damla-Yağmur Üstünel, Kemal Tezcan-Ahmet Hasan Yılmazer, Efe-Ege Sağlık, Hüseyin-Yusuf Kılıçarslan, Hatice-Esin Kır ile Selim-Salih İbiş kardeşler, hep birlikte aynı sınıfta okumaktan da mutlu.
‘İSİMLERİMİZİ KARIŞTIRIYORLAR’
İkizlerden Damla Üstünel, "Bütün ikizler aynı sınıftayız. Farklı bir duygu" derken, Yağmur ise "Tek zorlandığımız arkadaşlarımızın isimlerimizi karıştırması" diye konuştu.
Diğer ikizlerden Yusuf Kılıçarslan "Kardeşimle aynı sınıfta olmaktan çok mutluyum. Aynı sıradayız, hep yan yanayız. Derslerimizi beraber çalışıyoruz, beraber oyun oynuyoruz, bazen de kavga ediyoruz. Aynı duyguyu yaşayan başka ikizlerle olmakta çok güzel ama isimleri karıştırabiliyoruz. Arkadaşlarımızda bizleri karıştırıyor" dedi.
‘BİRBİRLERİNİN ÖĞRENMELERİNİ OLUMLU YÖNDE DESTEKLİYORLAR’
5-A sınıfı rehber öğretmeni Alper Ceylan, "Bu sene 5’inci sınıflara çok renkli ve sürpriz bir durumla karşılaştık. Altı tane çift, yani 12 öğrencimiz ikiz. Aynı sınıfta oldukça renkli görüntüler ortaya çıkıyor. İkizlerde birbirlerini öğrenmelerini olumlu yönde etki gösteriyor. Çok keyifli bir sınıf oldu. Tabi arkadaşları birbirlerini karıştırıyorlar” diye konuştu.
Kuvayı Milliye Orta Okulu Müdürü Raşettin Dağ ise, şunları söyledi:
"Okul kayıtları yapılıp bittikten sonra okulumuza altı ailenin ikiz çocuklarını okulumuza kayıt yaptığını gördük. Enteresan bir durum. 12 öğrencimiz hasbelkader okulumuz da 5’inci sınıfa bu sene başlamış oldu. Hepsi de aynı şubede, bu şekilde devam ediyorlar. Dikkat çekici güzel bir durum. Ama avantajları ve dezavantajları var tabii ki. Öğrenci sayımız fazla olmadığı için ikiz öğrenciler daha fazla dikkat çekiyor."
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