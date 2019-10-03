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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.10.2019 - 12:11, Son Güncelleme:/

'Bu Sazı Çalarım' projesi müzikle buluşturuyor

Antalya'da köyleri gezip unutulmaya yüz tutmuş türküleri kayıt altına alan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu, sosyal medyadan başlattığı 'Bu sazı çalarım' projesiyle maddi imkânı olmayan öğrencilere saz hediye ediyor.

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Antalya'da müzik öğretmenliği yapan Emre Dayıoğlu, sosyal medyadan başlattığı projeyle maddi imkânı olmayan öğrencilere hediye ettiği sazlarla adeta gönüllere dokunuyor. Kaş ilçesinde görev yapan Dayıoğlu, köyleri gezerek kayıt altına aldığı unutulmaya yüz tutmuş türküleri sosyal medyadan paylaşıyor. Yaptığı paylaşımlarla kısa sürede adından söz ettiren Emre Dayıoğlu, maddi imkânı olmayan öğrenciler için sosyal medyadan 'Bu sazı çalarım' projesi başlattı. Projeyle Türkiye'nin birçok ilindeki 50 öğrenciye hediye edilen sazları ulaştıran Dayıoğlu, 1000 sazı daha öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor.

'SAZ ÇALMAYAN, SAZA İLGİ DUYMAYAN ÇOCUK KALMAYACAK'
Emre Dayıoğlu, öğretmenliğin yanı sıra Anadolu'da unutulmaya yüz tutmuş ezgileri derleyerek kayıt altına aldığını söyledi. Müziği çok sevdiği için öğrencileri de sazla buluşturmak istediği için projeyi hayata geçirdiğini anlatan Dayıoğlu, şöyle konuştu:
"Çocukluğumda saza ulaşmak kolay değildi. Aslında şimdi de kolay değil. Yaklaşık sekiz yıllık müzik öğretmenliği dönemimde öğrencilerimin ilgisi olmasına rağmen saz alamadığını gördüm. Müzik öğretmeni arkadaşımdan projem için 'Bu sazı çalarım' isim önerisi geldi. Yakın çevremden, sosyal çevremden, öğretmen arkadaşlarımdan bir saz bile olsa istiyorum. O sazları alıp, projenin sosyal medya hesapları vasıtasıyla müzik öğretmenlerine ulaştırıyorum. Bu projeyle Türkiye'de artık saz çalmayan, saza ilgi duymayan çocuğun kalmayacağını düşünüyorum. Herkes saz veya bağlama çalmak zorunda değil. Ancak bu toprakların çalgısı olduğu için her çocuğun saza ilgi duyması, bu çalgının yaşaması adına önemli.

KÜÇÜK BİR TEBESSÜM BANA YETTİ
Bazı arkadaşlarım 'Bu sazları okullara gönderiyorsun ama bu çocuklar ya çalmazsa' demişti. Projeye müzik öğretmenleri aracılığıyla başvuruldu. Hem müzik öğretmenleri arasında bir birlik, halka oluşturmak hem de bu gönderilen sazların sadece bir süs, hediye olarak kalmasından ziyade çocuklar tarafından çalınması amaçlandı. Proje kapsamında bir arkadaşım tarafından hediye edilen ilk üç saz üç kız öğrenciye gönderildi. Kızlardan birinin hiç sazı olmamış. Diğer arkadaşlarından ödünç saz alarak çalmayı öğrenmiş. Bu vesileyle de saz sahibi olmuş. Saz hediye ettiğimiz öğrenciler bana mutluluklarını iletti. Öğrencilerin yüzlerindeki küçük bir tebessüm bana yetti. Hedefim olan bin saz sayısını da aşacağımıza inanıyorum."

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