Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü teknopark kuruyor
Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle yeni bir teknopark kuruluyor. Tesiste spor alanında yapay zeka ve sanal gerçeklik gibi yeni teknolojilerle ilgili geliştirmeler yapılacak.
Boğaziçi Üniversitesi ve Galatasaray Spor Kulübü işbirliğiyle ‘Spor İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ kurulacak. Bununla ilgili Mutabakat Zaptı ve Kurucu Heyet Protokolü, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan tarafından imzalandı.
'YATIRIMLAR İÇİN İYİ BİR FIRSAT'
Rektör Prof. Dr. Özkan Türkiye’nin teknolojinin birçok alanında varlık gösterdiğini, Boğaziçi Üniversitesi’nin teknoloji alanındaki stratejik yaklaşımı kapsamında ortaya çıkmış Teknopark’a e-Spor alanındaki yatırımların iyi bir fırsat olacağını söyledi. E-sporun oyun platformları geliştirmekten ibaret olmadığını, simülasyonlardan, yapay zekâya ileri teknolojileri ve uygulama alanlarını içerdiğini ekleyen Mehmed Özkan, e-Spor alanında Galatasaray Spor Kulübü ile iş birliğinin Türkiye’nin teknoloji alanında kalkınması ve dünyaya açılması adına büyük yarar sağlayacağını ekledi.
'BOĞAZİÇİ İLE İŞ BİRLİĞİ İÇİN GURURLUYUZ'
İmza töreninde bir konuşma yapan Galasaray Kulübü Başkanı Cengiz ise iki yıldır üzerinde çalıştıkları Teknopark projesinin aynı zamanda dünyada ilk olduğunu söyledi. Küresel bazda ilk defa bir spor kulübünün Teknopark projesine girdiğini vurgulayan Cengiz, bunu Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleştiriyor olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.
SPORDA YAPAY ZEKA ÇALIŞILACAK
Seyrantepe Spor Salonu’nda yer alacak olan e-spor merkeziyle bu teknoparkın, oyuncu ve izleyicileri, üretici ve dağıtıcıyla sürekli olarak bir araya getiren bir ortam oluşturması planlanıyor. Ayrıca sporcu giysileri, spor ekipmanları, sporcu gıdaları-içecekleri, spor analizi, sporda yapay zekâ uygulamaları, spor yayıncılığı, biletleme, sporda sanal gerçeklik uygulamaları, spor tesisleri tasarımı ve malzemeleri, spor eğitimi araçları, engellilerin spor yapmasını destekleyen teknolojiler, yeşil spor ve sporla ilgili diğer alanlar, Teknoparkın öncelikli olarak eğileceği çalışma alanları olacak. Teknopark’ta, sporla ilgili geliştirme alanlarına ek olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nin çalışmalarını genişletmek istediği bilgi enformasyon teknolojileri ve yapay zekâ konusunda teknoloji geliştiren şirketlerin de önemli pay sahip olmaları öngörülüyor.
Teknoparkın, öncelikle Galatasaray Spor Kulübü’nün Mecidiyeköy binasında, ardından Seyrantepe’de kurulması planlanan spor salonunun bu amaçla tasarlanan bölümlerinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Kurulacak Teknopark’ın, öncelikli olarak, spor ve teknolojinin birbirine temas ettiği her alanda teknoloji geliştirecek şirketleri ve girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.
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