BAÜN Rektörlüğünde devir teslim töreni
BAÜN Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. İlter Kuş görevine başladı.
Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. İlter Kuş, görevine başladı. Prof. Dr. Kuş, Rektörlükte gerçekleştirilen törenle görevi eski rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir'den devraldı. Kuş, BAÜN'ü 2023 vizyonu doğrultusunda daha iyi noktalara getirmek için çalışacaklarını söyledi.
Üniversiteyi ilimde, sanayide, sağlıkta ve sosyal faaliyetlerde daha üst noktalara getirmek için çabalayacaklarını belirten Kuş, şöyle konuştu:
"Balıkesir Üniversitesi’nde daha önce idarecilik görevlerim oldu. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda, ardından Hemşirelik Meslek Yüksekokulu’nda müdürlük yaptım. Son dört yıl rektör yardımcısı olarak çalıştım. Rektörümüzden öğrendiğimiz çok şey oldu. Tecrübelerinden çok faydalandık. Amacımız, bulunduğumuz noktadan daha ileriye nasıl götürmek için koşturmak."
"Yorulanlar kenara çekiliyor, yeni kan göreve taşınmış oluyor" diyen eski rektör Prof. Dr. Kerim Özdemir de değişimin kurumların dinamik kalmasına katkı sağladığını belirtti. Özdemir, "Geçmişte beraber çalıştığımız arkadaşlarla zor bir dönem geçti. Günahıyla, sevabıyla beraber yönettik. Hep beraber üniversiteye katkı vermeye gayret ettik. Bu yönetim, görevi yeni ve emin ellere teslim ediliyor" dedi.
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