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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
09.02.2019 - 13:00, Son Güncelleme:/

Barış Manço vefatının 20'nci yılında tüm okullarda anılacak

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Manço'nun yeni kuşaklara tanıtılması ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu ay tüm okullarda çeşitli anma etkinlikleri düzenlenmesi istendi.

Barış Manço vefatının 20'nci yılında tüm okullarda anılacak
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Barış Manço'nun vefatının 20'nci yılı dolayısıyla şubat ayında tüm okullarda çeşitli anma etkinlikleri yapılacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 1 Şubat 1999'da vefat eden Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun, Türkiye'yi dünyanın farklı yerlerinde birçok platformda temsil ettiği, ülke adına kültür elçiliği görevini üstlendiği ve halkın gönlünde büyük yer edindiği belirtti.

Yazıda Manço'nun, yaşadığı toprakların kültürü, geleneği, yaşayışı, inançları ve edebiyatından beslenen, entelektüel birikimiyle sanatkar yönünü birleştiren bir sanatçı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sanatının özünü, felsefesini milletimizin köklerinden ve değerlerinden alıp, çağdaş bir üslup içerisinde insanımıza sunarak kuşaklar arası kültür aktarımına önemli katkılarda bulunmuştur. Müzikte açtığı yolun yanı sıra şarkı sözleri ve televizyon programlarıyla da toplumumuzun tüm kesimleri tarafından sevilen ve sayılan Barış Manço, yaşadığı çağları aşarak geleceğe uzanabilmiş bir sanatçıdır."

TÜM OKULLARDA ANMA ETKİNLİKLERİ YAPILACAK
Yazı uyarınca, vefatının 20'nci yılı dolayısıyla, Türkiye'de ve dünyada 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Manço'nun yeni kuşaklara tanıtılması ve eserlerinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bu ay tüm okullarda çeşitli anma etkinlikleri düzenlenecek.

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