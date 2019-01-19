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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
19.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:/

Bakan Yardımcısı Safran'dan ‘eğitim çınarına’ ziyaret

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 104 yaşındaki emekli öğretmen Mukime Furatoğlu'nu ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Safran, “Türkiye'nin hayatta bulunan en yaşlı öğretmeni. Hafızası yerinde, canlı bir tarih. Çok çeşitli yerlerde görev yapmış. Asker kızı, şehit kızı. Bu yüzden de çok duygusal davranışları var” dedi.     

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşamını sürdüren Cumhuriyet tarihinin ilk öğretmenlerinden 104 yaşındaki Mukime Furatoğlu ile bir araya geldi. Evinde ziyaret ettiği Furatoğlu'na çiçek ile Atatürk portresi sunan Safran, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Furatoğlu'na yazdığı mektubu da okudu. Safran, "Türkiye'nin hayatta bulunan en yaşlı öğretmeni. Hafızası yerinde, canlı bir tarih. Çok çeşitli yerlerde görev yapmış. Asker kızı, şehit kızı. Bu yüzden de çok duygusal davranışları var. Öğrencilerine özlem duyan ve onların hatıralarıyla yaşayan bir öğretmen." ifadesini kullandı. Furatoğlu'nun kendilerine çok ciddi tavsiyelerde bulunduğunu aktaran Safran, "Konuşmalarından anladığım kadarıyla Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisini bu yaşta zihin parlaklığı içerisinde gördüm. Allah uzun ömür versin. Eğitim camiamız, Bakanımız adına ziyarette bulunduk. Ellerinden öptük. Hayattan bir talebi yok. Sadece başarımızı istedi. Biz de bütün milletimize söz verdiğimiz gibi kendisine söz verdik." diye konuştu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Furatoğlu da öğretmenliğe 1935 yılında başladığını, 1971 yılına kadar Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptıktan sonra emekli olduğunu anlattı. Bazı isteklerini anlattığını, ziyaretten çok mutlu olduğunu belirten Safran, "Atatürk portesi, Bakanın bana yazdığı mektup, beni çok onurlandırdı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bana yazdığı mektubu okurken çok duygulandım, onurlandım.  Hepsine çok teşekkür ederim" dedi. Ziyarete Amasya Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu ve Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat da katıldı.   

 

 

 

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