Attilâ İlhan mezun olduğu okulda anıldı
Edebiyatın büyük ustası Attilâ İlhan, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde mezun olduğu okulda düzenlenen bir etkinlikle anıldı.
FMV Işık Okulları, 1946 yılı mezunlarından edebiyatın büyük ustası Attilâ İlhan için ölümünün 14’üncü yılında anma gecesi düzenledi. Nişantaşı Kampusu’nda yapılan etkinlikte, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin hazırladığı eserler sahnelendi. Nişantaşı Kampusu’nda düzenlenen geceye katılanlar, ünlü şairin mısralarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Müzik Öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın eşliğinde okulun ortaokul ve lise öğrencileri, ünlü şairin ‘Gereği Düşünüldü’, ‘Sana Ne Yaptılar’, ‘Gece Buluşması’, ‘Biraz Paris’, ‘Beni Koyup Gitme’, ‘Sisler Bulvarı’, ‘Böyle Bir Sevmek’, ‘Ben Sana Mecburum’, ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’, ‘Ayrılık Sevdaya Dâhil’, ‘Yağmur Kaçağı’, ‘Mahur Beste’, ‘An Gelir’ gibi eserlerini seslendirdi. Gecede ayrıca, konuklar, Atillâ İlhan’ın eserlerinden bestelenen ‘Sultan-ı Yegâh’, ‘Beni Koyup Gitme’ gibi çok sayıda şarkıyı da dinleme fırsatı buldu.
‘TÜRK AYDINININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDENDİ’
Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:
“Büyük şair Attilâ İlhan bir sözünde ‘Bazıları şiir sevmez çünkü onların yaraları yoktur’ der. Seksen yıllık ömrü boyunca hep yazdı. Yaralarını, yaralarımızı anlattı; çare bulmaya çalıştı, düşündü, düşündürdü. Türk edebiyatının en çalışkan isimlerinden biriydi. O, Atatürk’ün hayal ettiği, geleceği şekillendirmede büyük görevleri olduğunu her zaman söylediği ‘Türk aydınının’ en güzel örneklerinden biriydi. Anlamlı, önemli ve okulumuzun değerlerini gösteren bu toplantının önderliğini yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Said Akçura’ya, emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz seni her zaman hatırlayacağız ve anacağız büyük şair.”
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