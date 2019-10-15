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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 15.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:/

Attilâ İlhan mezun olduğu okulda anıldı  

Edebiyatın büyük ustası Attilâ İlhan, ölümünün 14’üncü yıl dönümünde mezun olduğu okulda düzenlenen bir etkinlikle anıldı.

Attilâ İlhan mezun olduğu okulda anıldı  
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FMV Işık Okulları, 1946 yılı mezunlarından edebiyatın büyük ustası Attilâ İlhan için ölümünün 14’üncü yılında anma gecesi düzenledi. Nişantaşı Kampusu’nda yapılan etkinlikte, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinin hazırladığı eserler sahnelendi. Nişantaşı Kampusu’nda düzenlenen geceye katılanlar, ünlü şairin mısralarıyla duygu dolu anlar yaşadı. Müzik Öğretmenleri Senfonik Orkestrası’nın eşliğinde okulun ortaokul ve lise öğrencileri, ünlü şairin  ‘Gereği Düşünüldü’, ‘Sana Ne Yaptılar’, ‘Gece Buluşması’, ‘Biraz Paris’, ‘Beni Koyup Gitme’, ‘Sisler Bulvarı’, ‘Böyle Bir Sevmek’, ‘Ben Sana Mecburum’, ‘Üçüncü Şahsın Şiiri’, ‘Ayrılık Sevdaya Dâhil’, ‘Yağmur Kaçağı’, ‘Mahur Beste’, ‘An Gelir’ gibi eserlerini seslendirdi. Gecede ayrıca, konuklar, Atillâ İlhan’ın eserlerinden bestelenen ‘Sultan-ı Yegâh’, ‘Beni Koyup Gitme’ gibi çok sayıda şarkıyı da dinleme fırsatı buldu.

‘TÜRK AYDINININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDENDİ’
Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Av. A. Akın Süel, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Büyük şair Attilâ İlhan bir sözünde ‘Bazıları şiir sevmez çünkü onların yaraları yoktur’ der. Seksen yıllık ömrü boyunca hep yazdı. Yaralarını, yaralarımızı anlattı; çare bulmaya çalıştı, düşündü, düşündürdü. Türk edebiyatının en çalışkan isimlerinden biriydi. O, Atatürk’ün hayal ettiği, geleceği şekillendirmede büyük görevleri olduğunu her zaman söylediği ‘Türk aydınının’ en güzel örneklerinden biriydi. Anlamlı, önemli ve okulumuzun değerlerini gösteren bu toplantının önderliğini yapan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Dr. Said Akçura’ya, emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz seni her zaman hatırlayacağız ve anacağız büyük şair.”

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