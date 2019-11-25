ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? Başarı notu nasıl hesaplanır?
ATA AÖF vize sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. Öğrenciler, ATA AÖF sınav sonuçları bilgisini öğrenci bilgileri ile kolayca görüntüleyebilecek. Peki, ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınavın ardından neticelerini öğrenmek isteyen öğrenciler için ATA AÖF vize sınavı sonuçları ve detaylı bilgiler
ATA AÖF vize sınavı sonuçları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin değerlendirmesinin tamamlamasının ardından internet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında öğrencilerin merakla araştırdığı bazı bilgiler
ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF vize sınavı sonuçları takribi 15 gün içerisinde kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. Sonuçların en geç 2 Aralık tarihine kadar açıklanması bekleniyor.
4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Açıköğretim Programları uygulayan üniversitelerde (Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi) uygulama birliği sağlanması amacıyla Açıköğretim programlarında uygulanması gereken ölçme ve değerlendirme ilkelerini belirleyerek, 18-03-2016 tarih ve 10675850160-106-16196 sayılı yazısıyla bu hususlar üniversitelere dağıtılmış ve bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği bildirilmiştir.
Adı geçen düzenlemede:
“Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı götürmesi” hükmüne yer vermiştir. Bu nedenle tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
BAŞARI NOTU HESAPLAMASINDA SINAVLARIN KATKISI NE KADAR?
Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle