ATA AÖF sınavı kaç dakika ve saat kaçta biter? ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınavı kaç dakika sürecek ve sınav ne zaman sona erecek sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna da cevap arayan pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.

ATA AÖF SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ATA AÖF'te her bir ders için sınav süresi 30 dakika olacak. Öğrencilerin sınavdan çıkacağı süre, girecekleri derse göre değişkenlik gösteriyor.