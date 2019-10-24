AÖL sınavı ne zaman? Açık lise sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 1. Dönem sınavı için geri sayım devam ediyor. Kısa bir süre önce kayıt sürecini sonlandıran MEB, aralık ayında ilk sınavını gerçekleştirecek. Sınav hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da açık lise sınav takvimini inceliyor. Peki, AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2019-2020 iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde uygulanacak.
Sınava girişte gerekli belgeşer
-Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı
-Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi
-Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)
-Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.
Sınav Merkezinin Belirlenmesi
Sınav bölgesi ile adres bilgileri farklı olup adres bilgilerini değiştiren öğrenci sınav merkezini değiştirmiş olmaz. Bu nedenle öğrencinin mutlaka sınav merkezini kontrol ederek sınava girmek istediği merkezi seçmesi ve doğruluğundan emin olması gerekmektedir.
Sistemde, sınav giriş yerini değiştirmek isteyen öğrenciler, “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğini, Adres bilgilerini güncellemek veya değiştirmek isteyenler “Bilgi Düzenleme” menüsü altındaki “Adres Bilgileri” seçeneğini kullanabilir.
Adres bilgilerinizi değiştirmeniz sınav merkezinizin de değişeceği anlamına gelmez. Bu nedenle sınav merkezinizi mutlaka sistemde “Sınav Bölgesi İrtibat Merkezi” seçeneğinden kontrol ediniz ve değişmesi gerekiyorsa değiştiriniz.
Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. Adres bilgilerinizi güncellerken bu durumu dikkate almanız yararınıza olacaktır.
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