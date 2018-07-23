AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce sınava katılım sağlayan öğrenci tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan AÖL sınavının ardından soru ve cevaplar açıklanmıştı. Sınavlarını kontrol etme fırsatı yakalayan öğrenciler şimdi de sonuç tarihini merak ediyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı iş takvimine göre; Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem Sınav Sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanacak.. AÖL sınav sonuç sorgulaması sonuc.meb.gov.tr adresinden TC numarası ile yapılabilecek.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?
Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;
Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle