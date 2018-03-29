AÖL sınav giriş belgesi nereden çıktı alınır? Sınav öncesi kendinizi sınayın

AÖL sınav giriş belgesi için öğrencilerin sorgulamaları devam ediyor. 2. Dönem sınavları için katılım gösterecek olan öğrenciler AÖL sınav giriş yerleri belgesi çıktısını alarak sınav hazırlıklarını tamamlayacak. İşte, öğrencilerin sınavdan önce son kez faydalanabileceği çıkmış sorular ve AÖL sınav giriş yerleri bilgisi hakkında detaylı bilgiler

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

31 Mart - 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerimiz Sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler.

SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE ÇIKMIŞ SORULARLA KENDİNİZİ SINAYIN

Sınava girecek olan öğrenciler için çevrimiçi test imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı, sınav öncesinde öğrencilerin kendisini sınamalarına imkan tanıyacak. Daha önceki Açık Öğretim Okulları sınavlarında çıkmış sorulardan oluşan testler, çevrimiçi testler bünyesindeki derslerin listesi "DERS SEÇ" bölümünde listelenmektedir.

Öncelikle hangi dersten test çözmek istiyorsanız o dersi seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Seçilen dersin bünyesinde, kaç tane test varsa "TEST SEÇ" bülümünde listelenecektir. "TEST SEÇ" bölümündeki testlerden bir tanesini seçip "DEVAM" butonuna tıklayınız. Daha sonra oluşan butona tıkayıp testi başlatabilirsiniz. Testi bitirmek için sayfanın sonundaki "TESTİ BİTİR" butonuna tıklayıp, testin değerlendirmesini gelen sayfanın altında görebilirsiniz.

TEST ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SINAV YERLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL ÇIKMIŞ SORULAR

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER

Diplomaları sonuçları açıklanmasından sonra en kısa süre içerisinde hazırlanarak koordinatör Halk Eğitim Merkezlerine gönderilecektir.

Mezun olduğuna dair belgeye ihtiyaç duyanlar işlemlerini yaptırdıkları irtibat bürolarına (Halk Eğitim Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi) başvurabilirler. (Çok zorunlu olmadıkça, çıkma belgesi istemeyiniz bunun yerine "İlgili Makama"mezuniyet yazısı alabilirsiniz.)

"Mezuniyet incelemesinde" olan öğrenciler çıkma belgesi alamazlar. Mezuniyet İncelemesinde olan öğrencileriin durumları gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra mezun konuma geleceklerdir.