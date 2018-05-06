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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
06.05.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? Tarih netleşti

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AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? Tarih netleşti

AÖL kayıt yenileme işlemi için geri sayım başlıyor. İkinci dönem sınavlarının ve telafi sınavının tamamlanmasının ardından sonuçları açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL kayıt yenileme işlemi için takvim bilgilerini açıkladı. Peki, açıklanan takvim bilgilerine göre AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o tarihle ilgili detaylı bilgiler

AÖL kayıt yenileme işlemi için vatandaşların merakla araştırdığı süreç netlik kazandı. 3.dönem kapsamında gerçekleştirilecek olan AÖL kayıt yenileme işlemi, bakanlık tarafından belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilebilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemi için belirlenen tarih aralığı nedir? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler

AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarih aralığına göre AÖL kayıt yenileme işlemi, 7 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 20 Mayıs Pazar günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem kaydı için zorunlu olacak.

Mazeretli kayıt yenileme işlemi ise 21-23 Mayıs tarih aralığında tamamlanacak.

Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme
(Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 10-23 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilecek.

7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanacak.

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