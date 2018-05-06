AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman yapılır? Tarih netleşti
AÖL kayıt yenileme işlemi için geri sayım başlıyor. İkinci dönem sınavlarının ve telafi sınavının tamamlanmasının ardından sonuçları açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL kayıt yenileme işlemi için takvim bilgilerini açıkladı. Peki, açıklanan takvim bilgilerine göre AÖL kayıt yenileme işlemi ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, öğrencilerin merakla araştırdığı o tarihle ilgili detaylı bilgiler
AÖL kayıt yenileme işlemi için vatandaşların merakla araştırdığı süreç netlik kazandı. 3.dönem kapsamında gerçekleştirilecek olan AÖL kayıt yenileme işlemi, bakanlık tarafından belirlenen tarih aralığında gerçekleştirilebilecek. Peki, AÖL kayıt yenileme işlemi için belirlenen tarih aralığı nedir? İşte, o tarih hakkında detaylı bilgiler
AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği tarih aralığına göre AÖL kayıt yenileme işlemi, 7 Mayıs Pazartesi günü başlayacak, 20 Mayıs Pazar günü sona erecek. Kayıt yenileme işlemi, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi'nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı III. Dönem kaydı için zorunlu olacak.
Mazeretli kayıt yenileme işlemi ise 21-23 Mayıs tarih aralığında tamamlanacak.
Kayıt yenileyen öğrencilerin aynı tarih aralığında ders seçimlerini de yapmaları gerekiyor. Zorunlu derslerin seçimi sonrası seçmeli dersler arasından seçim yapılabilir. MEB, AÖL öğrencilerini 35 kredilik ders seçme haklarını doldurup doldurmadıklarını kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.
SINAV MERKEZLERİ NE ZAMAN BELİRLENECEK?
Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Ders Seçme ve Sınav İrtibat Merkezi Belirleme
(Sınava Girmek İstediği Yer) İşlemleri 10-23 Mayıs tarih aralığında gerçekleştirilecek.
7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanacak.
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