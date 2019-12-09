Anneler ‘öğretmen’ oldu

Iğdır’ın Melekli Beldesindeki Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Aykız Aras’ın ‘Annem öğretmenim oldu’ projesi ilgi gördü. Aras’ın sınıf öğretmeni olduğu 3-A sınıfı öğrencilerinin anneleri, haftada bir gün okula gelerek derse girmeye başladı. Çocuklarla ders işleyen, onlara kitap okuyan anneler, öğretmenliğin zorluklarını da yaşayarak anlıyor.

Öğretmen Aykız Aras, velilerin sınıfta çocuklarının davranışlarını gözlemlemesi ve öğretmenlerin yaşadığı zorlukları anlaması amacıyla böyle bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi. Aras, "Bir ders saati de olsa öğretmenin yerine geçerek öğretmenliğin güzel ve zor yanları hakkında bilgi sahibi olabiliyorlar. Farklı alanlarda eğitim almış velilerimiz, öğrencilerimize değişik etkinlikler yaptırarak onların el becerilerinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Bu proje, yıl sonuna kadar velilerimizin katılımıyla devam edecek" dedi.

Derse giren anneler Tuğba Akdan, Selda Aymaz ve Özderen Güven, öğretmenliğin çok zor bir meslek olduğunu söyledi. Sınıfta masal anlatarak çocukların el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptıran veliler, uygulamanın da güzel olduğunu belirtti. Öğrenciler ise annelerinin öğretmen olarak derse girmelerinden memnun.