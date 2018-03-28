ALES ödemeleri hangi bankaya yatırılacak? ALES başvuru kılavuzu

ALES banka ödemeleri için detaylar araştırılmaya devam ediliyor. 28 Mart tarihinde saat 23.59'a kadar yapılabilecek olan ALES geç başvuru işlemleri, ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılırken, ödemeler belirlenen kanallar aracılığıyla yapılabilecek. İşte, ALES ödemeleri hakkında detaylı bilgiler

ALES GEÇ ÖDEME ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILACAK?

ALES geç ödeme ücretleri 150 TL olarak yatırılacak. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin

internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

ADAYLARA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda toplam 100 soru sorulacak adaylara, sayısal ve sözel bölümlerden sorular gelecektir. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.

CEVAPLAR KİTAPÇIĞA İŞARETLENECEK

Sınavda uygulanacak testler, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında (her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına) işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Sınav kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak, soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Sınav kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, her sorunun bitiminde yer alan cevap alanlarına işaretlenecektir. Adaylara cevap kâğıdı verilmeyecektir. Soru üzerinde işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz.