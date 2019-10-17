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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Haber Giriş: 17.10.2019 - 21:49, Son Güncelleme:/

ALES 3 tarihi yaklaşıyor... ALES sınavı ne zaman yapılacak?

ALES ne zaman? ALES'e kaç gün kaldı? soruları, sınav başvurularını tamamlayan adaylar tarafından yanıtını arayan konular haline geldi. Akademik kariyer kapsamında yükseklisansa giriş için ÖSYM tarafından uygulanacak olan 2019 ALES 3'te binlerde öğrenci ter dökecek. Sınav hazırlıklarına devam eden adaylar, ALES takvimine göre çalışma programına yön verecekler. İşte, ALES sınav tarihine yönelik bilgiler.

ALES 3 tarihi yaklaşıyor... ALES sınavı ne zaman yapılacak?
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ÖSYM tarafından bu sene üçüncü defa yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES 3) için bekleyiş başladı. Geç başvuruları 8 Ekim'de sona eren ALES'te son sürece yaklaşıldı. Peki, ALES sınavı nasıl olacak? ALES'te kaç soru sorulacak? İşte, 2019 ALES sınavı hakkında tüm detaylar...

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.

ALES TESTÜ NASIL OLACAK? KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ADAYLARA ÖNEMLİ UYARI

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, sınav süresinin ilk 110 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri, sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu süreler tamamlanmadan sınav salonundan çıkmak isteyen adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası tamamlanana kadar sınav binasında bekletilecektir. Yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan sınav binasından ayrılan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
-Sınava, atandığı salonda girmesi,
-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
-Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
-Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi, doldurması ve kodlaması gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
-Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
-Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

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