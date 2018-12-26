Akçakale’de 24 derslikli okul açıldı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde arsası hayırsever iş insanı Hadi Altun tarafından bağışlanan okulun açılış töreni yapıldı.
Hadi Altun tarafından bağışlanan arsaya 24 derslikli okul açıldı. Açılış için düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Kaymakam Hamza Özer ile iş insanı Hadi Altun ve daire amirleri katıldı.
Vali Abdullah Erin, Akçakale’de 20 okul inşasının daha tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi. Erin, "Bir an önce o okulların faaliyete geçmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.
Törende Hadi Altun’a teşekkür plaketi verilerek 24 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.
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