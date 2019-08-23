Açıköğretime kayıtlar 2 Eylül’de
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 akademik yılı internet başvuru ve kayıt işlemleri, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adaylar ile AÜ Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı kapsamında kayıt hakkı kazananlar, 2-12 Eylül tarihlerinde başvuru ve kayıt işlemlerini ‘http://aof.anadolu.edu.tr’ internet adresinden gerçekleştirebilecek. Daha sonra gerekli belgelerle açıköğretim bürolarına gidip kayıtlarını tamamlayacaklar. 13 Eylül Cuma günü ise mazeretli olanların kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Bu tarihten sonra mazeret bildirerek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek. AÜ’nün uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ikinci üniversite başvuruları da 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu kayıtlar da 18 Ekim Cuma günü sona erecek.
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