5 üniversiteye rektör atandı
Beş üniversiteye rektör atandı. Atama kararları Resmi Gazete’nin 26 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beş üniversiteye rektör atadı. Resmi Gazete'de yayımlananan atama kararlarına göre, Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Üçtuğ, Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Osman Çakır atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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