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Eğitim
AA
Haber Giriş: 06.12.2019 - 11:16, Son Güncelleme:/

4 bin 500 öğretmen 4 bin 500 aileye konuk oldu

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan eğitim seferberliği kapsamında 4 bin 500 öğretmen aynı anda 4 bin 500 ailenin kapısını çaldı, velilerle görüştü, öğrencilere hediyeler verdi.

4 bin 500 öğretmen 4 bin 500 aileye konuk oldu
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Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı eğitim seferberliği kapsamında 4 bin 500 öğretmen aynı anda 4 bin 500 ailenin kapısını çaldı, evlere konuk oldu. İl merkezinin yanı sıra Kurtalan, Pervari, Eruh, Şirvan, Baykan ve Tillo ilçelerinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Öğretmenler, ziyaret ettikleri evlerde velilerle sohbet ederek, öğrencilerin eğitim durumları hakkında ailelerle bilgi alışverişinde bulundu, eğitimde başarının önündeki engellerin kaldırılması için sorunlar tespit edildi.

4 bin 500 öğretmen 4 bin 500 aileye konuk oldu

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik de proje kapsamında Yeni Mahalle'de üçü engelli dört çocuklu Timurtaş ailesinin misafiri oldu. Aileyle görüşen Vali Atik, engelli çocukların tedavileri için eve doktor çağırdı. 80. Yıl Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki bedensel engelli ve Galatasaraylı Murat Timurtaş'ı maça göndereceğini belirten Atik, çocuklarının tedavilerini daha rahat yapması için de baba Sadık Timurtaş'a iş sözü verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, eğitim seferberliği hakkında şunları söyledi:
“Eğitimin kalitesinin arttırılması için il genelinde büyük bir eğitim seferberliği başlattık. 4 bin 500 öğretmen aynı anda 4 bin 500 ailenin kapısını çalarak öğrenci ve aileleriyle buluştu. Amacımız okul ile veli işbirliğini güçlendirmek ve bunun farkındalığını oluşturmaktı. Bunun için Milli Eğitim Müdürlüğü camiası başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizle bu çalışmayı gerçekleştirdik. Merkez ve tüm ilçelerde aynı anda evlere ziyaretler yapıldı. Her evde bir öğretmenimiz var. Velilerin okula aidiyet duyusunu arttırmak, öğrencilerin kendi öğretmenlerini evde görmesini sağlamak, velinin öğrencinin ders durumunu bizzat öğretmenden dinlemesini istedik."

Vali Atik'i evinde ağırlayan anne Fehime Timurtaş da "Valimiz Ali Fuat Atik ve Milli Eğitim yetkilileri evimizi ziyaret etti. Hem çocuklarımızın okuldaki durumunu öğrendik hem de Vali Atik, eşime bir iş sözü verdi. Vali Atik'in eşi Fulya Atik Hanımefendi de çocuklarıma oyuncak hediye etti. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

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