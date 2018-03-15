3 yeni tıp fakültesi kuruldu

Atılım Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Tıp Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi’ne bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olan Mühendislik Fakültesi ise kapatıldı.



KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKUL’U İZMİR’E TAŞINDI

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde bulunan Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlandı. Söz konusu yüksekokul kapatılarak Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Şereflikoçhisar Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmasına karar verildi.

Öte yandan, İstanbul'da bulunan İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu’nun merkezi İzmir'e taşındı. Adı, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu olarak değiştirildi.



YURTDIŞINDA ÜÇ MESLEK YÜKSEKOKULU

Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Somali'de ‘Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’, Sudan'da ‘Sudan Nyala Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ ile Filipinler'de ‘Bangsamoro Sultan Kudarat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yazısı ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu ve ek 158'inci maddelerine göre 17 Ocak'ta Bakanlar Kurulu tarafından alındı.