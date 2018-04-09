23 Nisan tatil mi? İşte cevabı
Son günlerde öğrenciler ‘23 Nisan resmi tatil mi’ sorusunun cevabını araştırıyor. Bu sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı pazartesi gününe denk geldiği için öğrenciler üç gün tatil yapıp yapamayacaklarını merak ediyor.
‘23 Nisan resmi tatil mi’ sorusu son günlerde öğrenciler tarafından araştırılıyor. 21 Nisan Cumartesi ve 22 Nisan Pazar olmak üzere iki günlük hafta sonu tatili yapacak öğrenciler, bunun üç güne çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.
Her yıl olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanacak. Öğrenciler iki günlük hafta sonu tatilini üç güne çıkarma imkanı bulacak. Üç günlük tatilin ardından öğrenciler 24 Nisan Salı günü ders başı yapacak.
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