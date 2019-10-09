20’nci yıllarını Fazıl Say ile kutlayacaklar
İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı ağırlayacak. Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek piyano resitaline, üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katılacak.
Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok çalışmaları olan ve 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlayan İstanbul Okan Üniversitesi, 20’nci yılını Fazıl Say konseriyle kutlamaya hazırlanıyor. Piyano resitali, 17 Ekim’de üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
DÜNYA DİLLERİ ÖĞRETİLİYOR
26 bin öğrenciye eğitim veren üniversite, 250’yi aşkın diploma programı yürütüyor. Bünyesinde Konfüçyus ve Puşkin Enstitülerini de barındıran İstanbul Okan Üniversitesi, İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen ülke dillerinden Çince, Arapça ve Rusça'yı da öğretiyor.
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