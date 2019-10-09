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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.10.2019 - 14:50, Son Güncelleme:/

20’nci yıllarını Fazıl Say ile kutlayacaklar

İstanbul’daki bir vakıf üniversitesi 20’nci yılında dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ı ağırlayacak. Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek piyano resitaline, üniversitenin öğrencileri ve çalışanları katılacak.

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Girişimcilik Dersi, Happy Life Programı, Kariyer ve Yaşam Dersleri gibi pek çok çalışmaları olan ve 20 yılda 30 bine yakın mezununu iş dünyasına uğurlayan İstanbul Okan Üniversitesi, 20’nci yılını Fazıl Say konseriyle kutlamaya hazırlanıyor. Piyano resitali, 17 Ekim’de üniversitenin Tuzla Kampüsü’ndeki Bekir Okan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

DÜNYA DİLLERİ ÖĞRETİLİYOR
26 bin öğrenciye eğitim veren üniversite, 250’yi aşkın diploma programı yürütüyor. Bünyesinde Konfüçyus ve Puşkin Enstitülerini de barındıran İstanbul Okan Üniversitesi, İngilizcenin yanında, dünya ekonomisi ve siyasetinde ağırlıkları hissedilen ülke dillerinden Çince, Arapça ve Rusça'yı da öğretiyor.

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