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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
08.05.2019 - 17:32, Son Güncelleme:/

2018’in ‘en’lerine ödülleri verildi

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen ‘Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar’ ödül töreni yapıldı. Türkiye’nin spor, sanat ve tasarım alanında seçilen en başarılı isimlere iki ayrı dalda toplam 19 ödül verildi.

2018’in ‘en’lerine ödülleri verildi
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FMV (Fevziye Mektepleri Vakfı) Işık Okulları tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen ‘Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlarödül töreni 6 Mayıs’ta yapıldı. Sunuculuğunu Nebil Evren’in yaptığı törende, spor sanat ve tasarım alanında 19 ödül verildi. Çağlar Çorumlu tiyatro; Ali Nesin bilim; Ozan Güven sinema-televizyon alanında ödüle layık görüldü.

Mezunundan öğrencisine, öğretmeninden velisine binlerce Işıklının oylarıyla belirlenen, Türkiye’nin en geniş katılımlı ödül programı olan ‘Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar’ ödül töreni, 6 Mayıs’ta FMV Işık Okulları Ayazağa Kampüsü’nde yapıldı. Törende konuşan FMV Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel şunları söyledi:
“‘Spora Sanata Tasarıma Işık Tutanlar’ adı altında başarılarıyla gençlere örnek olan, hayatlarımızı güzelleştiren, Türkiye’nin spor, sanat ve tasarım alanında başarılı isimlerine ödüllerini takdim ettik. Ödül alan isimlerin yanı sıra ülkemizin spor, sanat-tasarım hayatına değer katan, başarılarıyla toplumumuza örnek olan, hepimize ilham veren tüm isimleri yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

‘İÇİMDEKİ ÇOCUK HİÇ BÜYÜMEDİ’
Tiyatro kategorisinde ödül alan Çağlar Çorumlu ise ödülünü alırken şöyle konuştu:
“İçimdeki çocuk hiç büyümedi, bu yüzden çocuklarla çok iyi anlaşıyorum. İçimde hiç bitmeyen bir çocuk enerjisi var. Bugün burada olmak ve bu ödülü almak benim için çok değerli. Oylarıyla bu ödülü almama vesile olan bütün Işıklılara çok teşekkür ediyorum.”

19 ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

2018 Yılının Spora Işık Tutanlar;
1. Yılın Takımı: Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı
2. Yılın Kadın Sporcusu: Şahika Ercümen
3. Yılın Erkek Sporcusu: Emre Sakçı
4. Yılın Genç Sporcusu: Deniz Selin Ünlüdağ
5. Yılın Spor Basın İletişim Ödülü: İhsan Bayülken ve İsmail Şenol- Taktik Tahtası
6. Yılın Teknik Direktörü: Zeljko Obradovic
7. Yılın Fair-Play Ödülü: Enis Destan
8. Yılın Yabancı Sporcusu: Fernando Muslera
9. Yılın Paralimpik Sporcusu: Sümeyye Boyacı
10. Yılın Paralimpik Ödülü: Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı
11. 133. Yıl Spor Özel Ödülü: Procter & Gamble

2018 Yılı Sanata ve  Tasarıma Işık Tutanlar;
12. Tiyatro: Çağlar Çorumlu
13. Sinema-Televizyon: Ozan Güven
14. Edebiyat: Akilah Azra Kohen
15. Müzik: Ceza
16. Görsel Sanatlar ve Tasarım: Mehmet Aksoy
17. Fotoğraf: Ali Ethem Keskin
18. Bilim: Ali Nesin
19. 133. Yıl Sanat Özel Ödülü: Barış İçin Müzik Vakfı

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