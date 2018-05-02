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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
02.05.2018 - 13:48, Son Güncelleme:

2018 EKPSS kura başvuruları başladı

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2018 EKPSS kura başvuruları başladı

2018 EKPSS kura usulüyle yapılacak olan yerleştirmeler için başvurular alınmaya başladı. Adaylar 16 Mayıs’a kadar başvuruda bulunabilecek.

EKPSS kurasına; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecekler. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacaklar.

2018 EKPSS kurası için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 16 Mayıs 2018 tarihinde saat 23:59'da sona erecek. Başvurular bireysel olarak internet veya başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. EKPSS kura engel bilgisi bulunmayan  ve  başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak olan adaylar, başvuru yapmak için ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden önce, bulunduğu adres ilindeki (varsa adres ilçesinde) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtecek onaylı ‘Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı’ belgesini edinmek zorunda.

EKPSS kurasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek. Kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar ile ‘Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi’ne sahip olanlar, 2018- Kura’ya başvurabilecek. 2018-EKPSS’ye başvurusunu tamamlayan adaylar (sınava girmeseler de), 2018-Kura’ya başvuramayacak. 

2018 EKPS VE KURA BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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