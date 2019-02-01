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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
01.02.2019 - 12:49, Son Güncelleme:/

2 binden fazla kişi şampiyonluk için yarıştı

2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları, 19-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlendi. 2 bin 863 sporcu şampiyonluk için yarıştı.

2 binden fazla kişi şampiyonluk için yarıştı
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Türkiye’nin dört bir yanından ve 7’den 77’ye her yaş grubundan sporcunun katıldığı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 19-26 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 7-12 yaş kategorisinde 1.893, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 yaş kategorisinde 661 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 81 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 636 sporcu bir hafta boyunca şampiyonluk için yarıştı.

3 KATEGORİDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Şampiyonluk turnuvasında Doğa Koleji, üç Türkiye Satranç Şampiyonu ve 15 milli takım sporcusu çıkardı. Zeki Berke Çaputcuoğlu, Elif Zeren Yıldız ve Taha Özkan Türkiye Satranç Şampiyonu olurken; ilk 10’da ise Samet Harun Özsaç, Abdullah Mete İnceçınar, Oğuz Kağan Gürer, Ateş Atabay Ayhan, Bora Yarar, Eren Güzel, Nehir Yalçın, Barış Çınar Şahbudak, Yusuf Rüzgar Bayramıçlılar, Giray Kaan Durukan, Sudenaz Yalçın derece aldı.

‘YETENEKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİYORUZ’
Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimizin şampiyonluklar elde etmesinden ziyade, böylesine nitelikli ve büyük bir buluşmada centilmence yarışmayı öğrenmesi bizi çok mutlu etti. Yeni dostluklar kurup güzel anılar biriktirdiler. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak, uygulamalı derslerde en değerli prensiplerimiz. Okulumuzun başarılı sporcuları milli takımlarda, NBA’de ve pek çok farklı uluslararası platformda kendine yer buluyor.

AKADEMİK BAŞARI DA GETİRİYOR
Öğrencilerin sanat ve sporla iç içe olması, akademik başarılar elde etmelerine katkı sağlıyor. Kürekten snowboarda, satrançtan badmintona, biniciliğe kadar birçok spor dalında faaliyet gösteriyorlar. Modern teknolojiye sahip kampüslerimizde sanatsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütüyoruz. Fiziksel gelişimleri ve sanata olan ilgileri, akademik başarıları da beraberinde getiriyor” dedi.

‘ZİHİNSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ ETKİLİYOR’
Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı ise satrancın olumlu etkilerini şöyle anlattı:
“Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden öğrencilerimiz, aldıkları satranç eğitimleriyle edindikleri bilgi ve becerileri kusursuz bir biçimde maçlarına yansıtıyor. Doğa Koleji olarak satranç eğitimine anasınıfında başlıyoruz. Öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal gelişimleri olumlu yönde etkilenirken; düşünen, araştıran, sorgulayan ve akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.”

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