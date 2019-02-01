2 binden fazla kişi şampiyonluk için yarıştı

Türkiye’nin dört bir yanından ve 7’den 77’ye her yaş grubundan sporcunun katıldığı, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları 19-26 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti. Türkiye Küçükler Şampiyonası’nda 7-12 yaş kategorisinde 1.893, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda 13-18 yaş kategorisinde 661 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 81 sporcu olmak üzere toplam 2 bin 636 sporcu bir hafta boyunca şampiyonluk için yarıştı.

3 KATEGORİDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Şampiyonluk turnuvasında Doğa Koleji, üç Türkiye Satranç Şampiyonu ve 15 milli takım sporcusu çıkardı. Zeki Berke Çaputcuoğlu, Elif Zeren Yıldız ve Taha Özkan Türkiye Satranç Şampiyonu olurken; ilk 10’da ise Samet Harun Özsaç, Abdullah Mete İnceçınar, Oğuz Kağan Gürer, Ateş Atabay Ayhan, Bora Yarar, Eren Güzel, Nehir Yalçın, Barış Çınar Şahbudak, Yusuf Rüzgar Bayramıçlılar, Giray Kaan Durukan, Sudenaz Yalçın derece aldı.

‘YETENEKLERİNE GÖRE YÖNLENDİRİYORUZ’

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Öğrencilerimizin şampiyonluklar elde etmesinden ziyade, böylesine nitelikli ve büyük bir buluşmada centilmence yarışmayı öğrenmesi bizi çok mutlu etti. Yeni dostluklar kurup güzel anılar biriktirdiler. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirmek ve ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini onlara tanıtmak, uygulamalı derslerde en değerli prensiplerimiz. Okulumuzun başarılı sporcuları milli takımlarda, NBA’de ve pek çok farklı uluslararası platformda kendine yer buluyor.

AKADEMİK BAŞARI DA GETİRİYOR

Öğrencilerin sanat ve sporla iç içe olması, akademik başarılar elde etmelerine katkı sağlıyor. Kürekten snowboarda, satrançtan badmintona, biniciliğe kadar birçok spor dalında faaliyet gösteriyorlar. Modern teknolojiye sahip kampüslerimizde sanatsal ve fiziksel gelişimlerini destekleyici faaliyetler yürütüyoruz. Fiziksel gelişimleri ve sanata olan ilgileri, akademik başarıları da beraberinde getiriyor” dedi.

‘ZİHİNSEL VE SOSYAL GELİŞİMLERİNİ ETKİLİYOR’

Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Somalı ise satrancın olumlu etkilerini şöyle anlattı:

“Ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden öğrencilerimiz, aldıkları satranç eğitimleriyle edindikleri bilgi ve becerileri kusursuz bir biçimde maçlarına yansıtıyor. Doğa Koleji olarak satranç eğitimine anasınıfında başlıyoruz. Öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal gelişimleri olumlu yönde etkilenirken; düşünen, araştıran, sorgulayan ve akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetişiyorlar.”