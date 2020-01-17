2 bin üniversiteliye ‘Kültür Sanat Kart’
18-25 yaş arası 2 bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette kullanabilecekleri 250 lira değerinde Kültür Sanat Kart hediye edilecek.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017’de başlatılan Kültür Sanat Kart projesi, 2020 yılından itibaren Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart adını alıyor. Bugüne kadar 4 bin üniversiteliyi İKSV etkinlikleriyle buluşturan ‘Kültür Sanat Kart’, artık İstanbul Modern’de de geçerli olacak. Eczacıbaşı Topluluğu, 18-25 yaş arası 2 bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL değerinde Kültür Sanat Kart hediye edecek.
ÖĞRENCİLER ÇEKİLİŞLE BELİRLENECEK
Başvurular arasından çekilişle belirlenecek 2 bin üniversite öğrencisi, 2020 yılında İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette geçerli olacak 250 TL değerinde Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart’ın sahibi olacak. Öğrenimini Türkiye’de sürdüren 18-25 yaş arası üniversite öğrencileri, 20 Ocak saat 14.00’ten itibaren www.kultursanatkart.com adresi üzerinden Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart için başvuruda bulunabilecek. Başvuru süresi, 2 Şubat’TA sona erecek. Sorulacak soru setine doğru yanıt veren ve başvuru formundaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler arasından çekilişle belirlenecek 2 bin öğrenciye hediye edilecek kartlar, 2020’nin sonuna kadar İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e girişlerde geçerli olacak. 9 Şubat’ta açıklanacak olan Eczacıbaşı Kültür Sanat Kartlılar, bir arkadaşına da bilet alabilecek. İstanbul dışında Ankara, İzmir, Antalya şehirleri için kart teslimatlarında Biletix ile işbirliği de devam edecek.
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