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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 02.12.2019 - 12:14, Son Güncelleme:/

15 kız öğrenci üniversitede bilimsel çalışmalara katıldı

Samsun'da gerçekleştirilen ‘Marslı Mühendis Kızlar Projesi’ kapsamında devlet okullarından seçilen 14 ile 17 yaş arası başarılı 15 kız öğrenci, iki yıl boyunca farklı üniversitelerdeki bilimsel çalışmalara katılarak tecrübe kazandı.

15 kız öğrenci üniversitede bilimsel çalışmalara katıldı
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Samsun'da 22’inci yüzyılın bakış açısının kazandırılması hedefiyle başarılı 15 kız öğrencinin katılımıyla yapılan ‘Marslı Mühendis Kızlar Projesi’ kapsamındaki çalışmaların ilk bölümü tamamladı. İki yıl önce gerçekleştirilen proje kapsamında devlet okullarında öğrenim gören 14 ile 17 yaş arası başarılı 15 kız öğrenciye Samsun Bilim Merkezi’nde eğitim verilmeye başlandı. Samsun'daki çalışmaların yanı sıra İzmir'de uzay kampına götürülen kız öğrenciler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) teknokentte bilimsel çalışmalara katıldı. Uluslararası sertifikalı tıbbi organ modellemeye dair bilimsel çalışmalarda yer alan öğrenciler, organ modellemesi, arttırılmış ve yapay gerçeklik, üç boyutlu görüntüleme gibi alanlarda bilgi edindi. Proje kapsamında öğrenciler, ‘THK-5’ ve ‘THK 13’ model uçakların modellemesini de yapılarak, Samsun Radyo Kontrollü Araçlar Spor Kulübü’nün desteğiyle uçurdu.

15 kız öğrenci üniversitede bilimsel çalışmalara katıldı

‘GEÇMİŞTE ÜRETİLEN TÜRK UÇAKLARININ MODELLEMESİ YAPILDI’
Samsun Barosu Yapay Zeka ve Hukuk Çalışma Grubu Başkanı ve proje koordinatörü avukat Burhan Uyan, gençleri uzay gibi bir hedefe yönlendirme açısından algı oluşturmak amacıyla projeye ‘Marslı Mühendis Kızlar’ adının verildiğini söyledi. Proje kapsamında Türk havacılığında 1948 yılında geliştirilen ‘THK 13’ ile 1945 yılında hava ambulansı olarak yapılan ve ihraç edilen ilk ve tek Türk uçağı ‘THK-5’in modellemesini yaptıklarını belirten Uyan, şöyle konuştu:
"Projeyle lider karakterli, gelecek konusunda yetkinlik bazlı düşünebilen, analitik düşünce sistemine sahip, arkadaşlarına yol gösterebilecek, düşük egolu ancak yüksek duygusal zekaya sahip kız çocukların ülkelerinin teknik tarihlerinden ilham alarak geleceği tasarlaması konusunda hayal güçlerini uyandıracak bir çalışma yaptık. Amacımız genç kızlarımıza 22’inci yüzyılın teknolojisiyle bakış açıları kazandırmak. Proje bundan sonra da benzer bilimsel çalışmalarla devam edecek. Çocuklarımızın geçmişte sıkıntılar içinde teknolojik başarılar göstermiş insanların hatıralarını onurlandıracak şekilde ilham alıp Türk milletini ileriye taşıyacak teknolojik altyapıya sahip olmalarını hedefliyoruz."

Öğrenciler de projenin gelişimlerine büyük katkı sağladığını, özellikle mühendislik alanında geleceklerini planlamalarına olumlu yönde kazanımlar sağlayacağını söyledi.

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