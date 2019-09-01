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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.09.2019 - 14:34, Son Güncelleme:/

146 milyon ders kitabı kare kod ile EBA’ya bağlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9 Eylül’de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz verilecek yaklaşık 146 milyon ders kitabının arka kapaklarına, doğrudan Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yönlendirilme imkanı veren kare kod eklendi.

146 milyon ders kitabı kare kod ile EBA’ya bağlandı
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İlk, ortaokul ve lisede okuyan 18 milyona yakın öğrenci 9 Eylül’de ders başı yapacak. Bu yıl baskısı tamamlanarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin depolarına teslimatı yapılan yaklaşık 146 milyon ücretsiz ders kitabı da öğrencilerin sıralarında olacak.

MEB, ücretsiz ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği hayata geçirdi. Bu kapsamda, öğrenci ve öğretmenlere sunulan ders kitaplarının arka kapaklarına kare kod eklendi.

Bu kare kod sayesinde öğrenci ve öğretmenler, kitapların dijital halinin bulunduğu EBA’daki ders alanına kolay erişim sağlayabilecek.

Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara bu kodu okuttuklarında EBA mobil uygulamasına yönlendirilerek, ilgili ders alanına doğrudan erişecek.

Yaklaşık 3 milyar kitabı 2003-2004 eğitim öğretim döneminden itibaren öğrencilere ücretsiz ulaştıran MEB tarafından bu yıl kitap dağıtımında, sıfır atık farkındalığını artırmak için plastik poşetler kullanılmayacak.

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