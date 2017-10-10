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    Eğitim de etkilendi

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 23:26 | Son Güncelleme:

    ABD ile yaşanan vize krizi, eğitim alanını da yakından ilgilendiriyor.

    Her yıl binlerce öğrenci dil öğrenmek, lisans ve lisansüstü eğitim almak için ABD’nin yolunu tutuyor. Yaşanan restleşmenin ardından vize başvurusu yapacak veya onay bekleyen öğrencilerin gözü kulağı da yetkililerde. Türkiye’de faaliyet gösteren kurumlar ise bekleyişte. Türk Kültür Vakfı AFS Kültürlerarası Değişim Programı’ndan yetkililer, ABD ile Türkiye arasında lise öğrencileri için yapılan kültürlerarası değişim programlarına yönelik bilgiler verdi. Buna göre, Türkiye’den her yıl 500 civarında lise öğrencisi ABD’ye gidiyor. Vakıf aracılığıyla bu yıl karşılıklı 100 öğrencinin değişim programına katıldığını anlatan yetkililer, “40 yılı aşkın sürede 11 bin Türk ve yabancı öğrenci bu programlardan yararlandı. Bu senenin öğrencileri eylülde yurtdışına çıktı. Ancak gelecek eğitim yılının başvuru işlemleri ekim ve kasımda yapılıyor. Bu nedenle alınan karar bu öğrencileri yakından ilgilendiriyor” dedi.

    ADRES UKRAYNA VE GÜRCİSTAN

    İEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, ”Bu durum çok vahim. Yılda en az 20 bin öğrenci ABD’ye üniversite ve dil eğitimi ile Work and Travel için gidiyor. Ocakta ders başı yapacaklar arasında vize bekleyenler var. Onlara Gürcistan, Ukrayna gibi komşu ülkelerden başvurmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

    Yaşanan kriz üniversiteleri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle öğrenciler ve akademisyenlerin yurtdışında gerçekleştirecekleri konferans, eğitim programları, akademik çalışmalar durumdan olumsuz etkilenecek. Türkiye’de düzenlenecek konferanslar için de katılım iptalleri yaşanıyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , vize , abd , türkiye , İEFT
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