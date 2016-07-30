Kütüphaneler cazibe merkezi olacak

Toplantı Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ev sahipliğinde, İzmir'deki diğer yerel yönetimlerin kütüphane sorumlularının katılımıyla Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Proje ve gelecekte düzenlenecek altyapı çalışmaları ile ilgili katılımcılara program Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük bilgi verdi.

KÜTÜPHANELER TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE DAHA ETKİN OLACAK

Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi'nin yürüttüğü proje, Türkiye'deki yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin toplumsal dönüşümde daha etkin yer almalarını amaçlıyor. Bir sosyal inovasyon örneği olan, "Herkes için Kütüphane" projesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel yönetimlere bağlı kütüphaneler aracılığıyla işsizler, engelli ve yaşlı bireyler, ev hanımları, kırsal kesimde yaşayanlar ve sosyo ekonomik açıdan bu teknolojilere ulaşmakta zorlanan geniş bir kitleyle buluşturulmasını hedefliyor.

KÜTÜPHANELER KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAK

Program sonunda, bu kütüphanelerin köklü bir değişim geçirerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer cazibe merkezi olması öngörülüyor. Belediyelerin kütüphanelerine bilgisayar ve internete erişim cihazları ve yazılımları, eğitim ve tanıtım materyalleri, personele verilecek eğitimler, Herkes İçin Kütüphane programı tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Vakıf, bir süre önce Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a 14 semt kütüphanesi ile örnek çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi vermişti.

ÖNEMLİ BİR PROJE

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldikten sonra kütüphane sayısını hızla artırdıklarını ve şuanda 23 mahallenin 14'ünde kütüphane açtıklarını söyledi. Başkan Karabağ, "Hedefimiz her mahalleye bir kütüphane açmak. Buraya özellikle çocuklarımız, gençlerimizin gelmesi için gayret gösteriyoruz. Okullarımızla görüşüyoruz. Binlerce kitap onları bekliyor. Herkes için kütüphane projesini önemsiyoruz. Proje hayata geçtiğinde kütüphaneler daha da cazibe merkezi haline gelecek. Proje kapsamında, kütüphanelerimizin alt yapısı güçlendirilecek" dedi.



