Ara
MENÜ
Ege Haberleri
EGE
    Haberler >Ege>Kütüphaneler cazibe merkezi olacak

    Kütüphaneler cazibe merkezi olacak

    İZMİR, (DHA)
    30.07.2016 - 14:18 | Son Güncelleme:

    BAYRAKLI Belediyesi, Bill ve Melinda Gates Vakfı ve Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezinin girişimiyle başlatılan "Herkes İçin Kütüphane" projesinin İzmir'deki toplantısına ev sahipliği yaptı. Proje, belediyelerin kütüphaneleriyle işsizler, engelli ve yaşlılar, ev hanımları, kırsal kesimde yaşayanlar ve sosyo ekonomik açıdan teknolojilere ulaşmakta zorlanan geniş bir kitleyle buluşturulmasını hedefliyor.

    Toplantı Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ev sahipliğinde, İzmir'deki diğer yerel yönetimlerin kütüphane sorumlularının katılımıyla Bayraklı Havuz Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Proje ve gelecekte düzenlenecek altyapı çalışmaları ile ilgili katılımcılara program Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük bilgi verdi.

    KÜTÜPHANELER TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMDE DAHA ETKİN OLACAK

    Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi'nin yürüttüğü proje, Türkiye'deki yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerin toplumsal dönüşümde daha etkin yer almalarını amaçlıyor. Bir sosyal inovasyon örneği olan, "Herkes için Kütüphane" projesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yerel yönetimlere bağlı kütüphaneler aracılığıyla işsizler, engelli ve yaşlı bireyler, ev hanımları, kırsal kesimde yaşayanlar ve sosyo ekonomik açıdan bu teknolojilere ulaşmakta zorlanan geniş bir kitleyle buluşturulmasını hedefliyor.

    Kütüphaneler cazibe merkezi olacak

    KÜTÜPHANELER KÖKLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAK

    Program sonunda, bu kütüphanelerin köklü bir değişim geçirerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer cazibe merkezi olması öngörülüyor. Belediyelerin kütüphanelerine bilgisayar ve internete erişim cihazları ve yazılımları, eğitim ve tanıtım materyalleri, personele verilecek eğitimler, Herkes İçin Kütüphane programı tarafından ücretsiz olarak karşılanacak. Vakıf, bir süre önce Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'a 14 semt kütüphanesi ile örnek çalışmalar nedeniyle teşekkür plaketi vermişti.

    Kütüphaneler cazibe merkezi olacak

    ÖNEMLİ BİR PROJE

    Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, göreve geldikten sonra kütüphane sayısını hızla artırdıklarını ve şuanda 23 mahallenin 14'ünde kütüphane açtıklarını söyledi. Başkan Karabağ, "Hedefimiz her mahalleye bir kütüphane açmak. Buraya özellikle çocuklarımız, gençlerimizin gelmesi için gayret gösteriyoruz. Okullarımızla görüşüyoruz. Binlerce kitap onları bekliyor. Herkes için kütüphane projesini önemsiyoruz. Proje hayata geçtiğinde kütüphaneler daha da cazibe merkezi haline gelecek. Proje kapsamında, kütüphanelerimizin alt yapısı güçlendirilecek" dedi.

    Etiketler:
    ﻿

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2018
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.