Kültür ve Turizm Bakanlığı'na personel alımı yapılacak.. İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan özellikler

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav ile 43 ilde "sürekli işçi" kadrolarına 140 personel alacak. Söz konusu istihdam için başvurular 30 Eylül'de başlayacak ve İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Öte yandan istihdamın hangi illeri için yapılacağı da belli oldu. İşte, Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı hakkında tüm ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1), Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3), Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya (4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1), Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4) ve Zonguldak'ta (2) toplam 140 "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların 18 yaşını tamamlamış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olması, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gerekiyor.

Ayrıca adaylardan 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmaları ve herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun olmaları isteniyor.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 30 Eylül'de başlayacak ve 04 Ekim'de sona erecek.

Talep şartlarına uygun başvuru sayısının toplam açık iş sayısının 4 katını aşması halinde, 560 asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacak.

Kura çekimi 17 Ekim'de Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurulu'na teslim edecek.

SÜREÇ BELLİ OLDU

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre yedek adaylar çağrılacak.

Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik yapılacak. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Başarılı olan adayların isimleri "www.kulturturizm.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

İKİ AY DENEME SÜRESİ

İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok 2 ay olacak ve deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları da duyuru ve sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecek.

Ataması yapılacak personele, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edilecekleri için iller arası nakil hakkı verilmeyecek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 30/09/2019 - 04/10/2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, talep şartlarına uygun başvuru sayısının toplam açık iş sayısının dört katını (140x4=560) aşması halinde, açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Kura 17/10/2019 tarihinde Bahçelievler Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı No:4 Çankaya/Ankara adresinde bulunan Milli Kütüphane Konferans Salonunda saat 09:00’da başlayacaktır. Kura çekim yerinde değişiklik olması halinde Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde duyurulacaktır. Kura çekimi sonucu belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kuruluna teslim edeceklerdir. Adaylarca teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava katılmayan adayların yerine kurada belirlenen sıraya göre yedeklerden çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat

yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, Personel Dairesi Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile Sınav Kuruluna itiraz edebilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanarak ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi ile itiraz gerekçesi olmayan dilekçeyle yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Atamaya hak kazanan adayların hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.kulturturizm.gov.tr) internet adresinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınavda başarılı olup asil aday listesine girenlerden belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin, deneme süresi içinde başarısız olanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek listeden atama yapılabilecektir.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu durumda olup ataması yapılmış olanların atamaları ve iş sözleşmeleri iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep

edemezler. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.