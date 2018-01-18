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    e-Spor için eleman yetiştirecekler

    Hürriyet Eğitim
    18.01.2018 - 16:19 | Son Güncelleme:

    Bir vakıf üniversitesi ile bilgisayar markası arasında e-Spor anlaşması imzalandı. Buna göre, e-Spor dünyasına yetişmiş insan gücü kazandırmak amaçlanıyor.

    Vakıf üniversitesi ve bilgisayar firması, e-Spor dünyasına insan gücü kazandırmak için işbirliği yaptı. ASUS’un Republic of Gamers (ROG) markası ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin e-Spor kulübü BAU e-Sports, 2 yıl sürecek bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu yeni işbirliğiyle ASUS, BAU e-Sports’a ekipman ve PC laboratuvarı desteği sağlayarak, bu kapsamda gerçekleştirilen tüm etkinliklerde, BAU e-Sports bünyesinde yer alan e-Sporcu öğrencilerin yanında olacak.

    ASUS ve BAU işbirliği, e-Spor ekosistemindeki profesyonel oyuncuları desteklemeyi, yayıncılık, sunuculuk ve hakemlik gibi birçok alanda, Türkiye’de hızla gelişen e-Spor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmayı hedefliyor. ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, “Republic of Gamers (ROG) markasıyla gerçekleştirdiğimiz işbirlikleriyle Türkiye’de e-Sporun gelişimine ve e-Sporcuların yetişmesine destek vermeyi hedefliyoruz. e-Spor ekosistemine yetişmiş insan gücü kazandırmanın ve e-Spor’da kariyer imkânlarını artırmanın büyük değer taşıdığına inanıyoruz. Akademik kurumların da bu alana ilgi göstermesi ve eğitimle desteklemesi de çok kıymetli. Bu anlamda, gaming sektöründe lider marka olarak, BAU e-Sports’u gelecek turnuvalarda ve liglerde destekleyecek olmaktan dolayı çok mutluyuz. İşbirliğimizle Türkiye’de e-Spor’un daha da güçleneceğine ve bu alanda daha çok oyuncuya kariyer imkânı sağlanacağına inancımız tam” dedi.

    BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ise şunları söyledi:
    "e-Spor ve beraberinde yarattığı sektör dijital kuşağın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. BAU olarak e-Spor’u diğer spor dalları gibi görüyor ve destekliyoruz. Bu doğrultuda e-Spor’u profesyonel ve akademik mecralara çekmek amacıyla yetenekli sporculara burs verdik. Şimdiyse ASUS'un desteği ve işbirliğiyle bu alanda dünyanın sayılı üniversitelerinden biri haline gelerek bu ekosisteme yeni oyuncular kazandırmak istiyoruz. Amacımız Türkiye'nin bu alanda dünya arenasında söz sahibi olmasını sağlamak."

    e-Spor nedir?
    Elektronik spor anlamına gelen e-Spor, 2000’li yılların başında turnuvaların ve liglerin de oluşturulmasıyla her geçen gün daha da popülerleşiyor. Oyuncuların profesyonel takımlar bünyesinde resmi liglerde ve turnuvalarda oyun oynayarak hayatlarını kazandığı bir spor dalı olan e-Spor için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sporcu lisansı da veriliyor. Oyun oynayarak geçimini sağlayan kişiler profesyonel oyuncu olarak lisans sahibi olabiliyor. Ülkemizde League of Legends isimli oyunun resmi bir ligi de bulunuyor.

    Etiketler: ÖĞRENCİ
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