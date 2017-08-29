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e-Fatura kullananlar dikkat.. SGK'dan bu konuda uyarı geldi

İHA
29 Ağustos 2017 - 12:50Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 12:50

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçeceğini duyurdu. Buna göre, 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan kişiler, SGK’ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçeceğini duyurdu. Bu duyuruya göre, 1 Ekim itibarıyla elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin, SGK'ya gönderecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak düzenlemeleri gerekecek. Bu zorunluluğa uymayanların cezai yaptırımla karşılaşabileceği belirtildi. e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler için ise herhangi bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Süreç tamamlandığında ise SGK'ya fatura kesen bütün kurumların, ödemelerini daha erken alabilmek için e-Fatura'ya geçeceği öngörülüyor. Sağlık sektöründen eczaneler, optikçiler ve medikalciler için e-Fatura dönemi başlayacak ve fatura basma, arşivleme derdine karşı e-Fatura ile sağlık sektörüne kolaylık, çevreye ise katkı sağlanması planlanıyor. SGK, yaptığı açıklama metninde çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmek ve insan odaklı hizmet anlayışını artırmak amacıyla e-Fatura uygulamasına geçeceğini açıkladı.

e-FATURA GÖNDERMEYEN MÜKELLEFLERE CEZA KESİLECEK
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için getirilen bu zorunluluğa uymayanlar cezai yaptırımla karşılaşacak. Uygulamanın sıkıntısız yürütülebilmesi ve herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşılmaması için mükelleflerin SGK tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi ve zorunluluklara uyulması gerektiği belirtildi.

 

Etiketler: sgk , e-fatura , sosyal güvenlik kurumu
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